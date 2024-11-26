У цьому є звіряча логіка: чому росіяни систематизували розстріли полонених

Черговий розстріл полонених українських військових російськими окупантами був зафіксований на Покровському напрямку. Не перший і не останній, оскільки вони вже набувають системного характеру. А те, що має системний характер – санкціоноване з самого верху, командуванням.

Дві причини жахливих злочинів росіян

Слід розуміти, що полонені – це насправді цінний ресурс, адже вони дозволяють проводити обмін на своїх полонених. На перший погляд, немає ніякої логіки у розстрілі полонених, адже це лише скорочує обмінний фонд. Однак це не зовсім так. Логіка є, та вона звіряча і нелюдська. Про це заявив Олександр Коваленко, інформує 24 Канал.

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Розстріли полонених – це не просто вбивство заради вбивства, це ще й спроба залякати та спровокувати Сили оборони України. Цими розстрілами окупанти показують українським військовим, що з ними буде, коли позиції займуть росіяни. Це психологічний наратив "в полон не беремо, а тому тікайте зі свого опорного пункту як тільки бачите гольфкари і буханці зі штурмовими групами".

Тобто залякування з метою змусити Сили оборони України втікати з позицій.

Другий момент – окупанти намагаються спровокувати СОУ на дії у відповідь. Чекають, коли ми теж почнемо мститись за наших хлопців розстрілами їхніх солдатів, щоб потім зібрати Раду безпеки ООН і звинуватити нас у воєнних злочинах.

Російській стороні байдуже на конвенції, права людини та інше. Але для них важливо дискредитувати нас в очах міжнародної спільноти і змусити здійснити помсту за своїх побратимів.

Саме тому розстріли, на жаль, були, є та будуть. Нескінченний колообіг кривавих воєнних злочинів, які закінчаться лише тоді, коли буде повалена сама кривава недоімперія.

Суть цих акцій гранично зрозуміла. Тут я можу сказати лише одне – вони тварюки.