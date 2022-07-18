росіяни почали обстріл Нікополя: під вогнем і сусідні населені пункти

російські війська ввечері 17 липня почали жорсткий обстріл Нікополя. Також вони атакують "Градами" сусідні населені пункти. Тому жителів району просять не виходити з укриттів.

Це вже другий масований обстріл за цей тиждень. Про це повідомив голова Нікопольської районної військово-цивільної адміністрації Євген Євтушенко.

Раніше Близько половини з 50 російських ракет по Нікополю влучили у житлові будинки

Коли почався обстріл Нікополя

Посадовець написав, що є загроза обстрілу о 22:24. Ймовірно, якраз тоді зафіксували стягування ворожої техніки до місць, з яких вона може бити по населених пунктах. Минулий обстріл міста був під час всеукраїнської повітряної тривоги вночі 16 липня. Проте цього разу сирени гули лише в цьому районі Дніпропетровської області.

Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків,

– написав опівночі Євтушенко.

Наразі невідомо, де саме були влучання. Жителі окупованого Енергодара повідомили в соцмережах, що атаку, ймовірно, здійснювали з території біля їхнього міста, оскільки чули звуки роботи артилерії.

Що відомо про попередній обстріл

16 липня по місту запустили понад пів сотні ракет із систем "Град". Більшість із них влучили в багатоповерхівки. Загалом були пошкоджені 12 будинків і рятувальники ще понад добу розбирали завали. Відомо, що загинули дві людини, а також були поранені.

Також були влучання в одну з місцевих шкіл і будівлю училища. Там у цей момент нікого не було, тому, на щастя, вдалося уникнути жертв.

Детальніше – про обстріл Нікополя вночі 16 липня: дивіться відео