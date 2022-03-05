Росіяни починають стріляти в мирних протестувальників, але акції триватимуть, – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що росіяни вже почали відкривати вогонь по мирних жителях України. Однак акції протесту це не зупинить.

Протести українців проти спроб росіян захопити українські міста прокоментував радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Акції проти окупантів продовжуватимуться

Представник відомства зазначив, що 5 березня всі бачили, що відбувалося в Херсоні, коли мирні жителі вигнали з центру російський БТР. Схожі акції пройшли й в інших українських містах – Мелітополі, Бердянську, Новопсковську.

Росіяни у Новопсковську стріляли в мирних людей. На жаль, одного чоловіка поранили. Але я в впевнений, що мітинги будуть продовжуватися,

– наголосив Денисенко.

що глава Луганської ОВА повідомив про 3 постраждалих внаслідок відкриття ворогом вогню по мирних людях.

Радник міністра додав, що 6 березня у Новій Каховці об 11:00 у центрі міста буде акція протесту.

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