Дедалі більше росіян відчувають, що війна підкрадається ближче, – розвідка
Російське населення довгий період часу не сприймало війну в Україні як причину власних негараздів. Проте в країні-агресорці почали відбуватися трансформації й громадяни роблять певні висновки.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов проаналізував 24 Каналу, як проблеми впливають на суспільні настрої в Росії. За його словами, з'являється дедалі більше людей з російським паспортом, які пов'язують погіршення життя, інфляцію та інфраструктурну деградацію з вторгненням Росії в Україну.
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Детальніше про висновки окупантів
Юсов підкреслив, що аварії на російських теплотрасах, відключення світла та тепла – це не робота шпигунів або диверсантів, – це деградація російської економіки, зокрема системи ЖКГ.
Росія витрачає гроші на виробництво зброї та виплати військовим, а не на підготовку до зимових морозів. Як результат – масштабні пошкодження по всій території.
Якщо говорити про інциденти з "літальними об'єктами", вони трапляються винятково на російських об'єктах, які пов'язані з російською агресією, і здебільшого на пряму не впливають на цивільне населення. Проте ефект присутності, коли все більше мешканців розуміють, що війна підкрадається все ближче, безумовно впливає,
– зауважив Андрій Юсов.
Якби Росія була цивілізованою та демократичною державою, наслідки були б інші – акції протесту проти війни та масовий антивоєнний рух. Проте путінський режим – це диктатура та тоталітарне суспільство. Відтак поки можна констатувати наростання пасивного невдоволення, чому посприяв зимовий період.
У Росії виникає все більше проблем: що відомо
- Видання Bloomberg повідомило, що російське керівництво використало майже половину резервів так званого Фонду національного добробуту, щоб захистити економіку від наслідків війни в Україні. Це зробило економіку Росії вразливішою до майбутніх потрясінь.
- Авіаексперт та колишній інженер-конструктор Костянтин Криволап розповів, що знищення літака А-50 призведе до втрати контролю над переміщенням українських активів – це військова техніка, виробництво, різні вантажі тощо. На думку Криволапа, якби Україна навіть не збила А-50, то в росіян ці проблеми як були, так і залишаться. Вони взагалі лише погіршуються.
- У російському місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня спалахнули протести. Місцеві жителі чинять спротив арешту активіста Фаїля Алсинова. Його звинувачують в антивоєнних тезах щодо війни в Україну та критиці влади. Попередньо відомо, що між протестувальниками та росгвардією почалися сутички, уже навіть є постраждалі – близько 20 осіб.