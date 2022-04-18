Росіяни пограбували офіс Пенсійного фонду на Харківщині: у центрі селища – скупчення окупантів

У селі на Харківщині російські окупанти пограбували місцевий офіс Пенсійного фонду. До рук ворога потрапили комп'ютери та особові справи.

Йдеться про селище Борова. Місцева влада повідомила, що станом на 18 квітня 2022 року територію Борівської громади повністю контролюють окупанти.

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Яка ситуація на тимчасово окупованій території

У селищі майже відновили електропостачання та роботу низку продуктових магазинів. Російські загарбники змушують деяких місцевих підприємців роздавати продукти абсолютно безплатно.

Крім того, у центрі селище помітили велике скупчення російських загарбників. Водночас на території Борівської громади наразі відсутній зв'язок, відновити який не вдасться в умовах окупації.

Місцева влада додає, що остання доба для більшої частини території Борівської громади пройшла спокійно. Тоді як напружена ситуація була в Пісках-Рідьківських, Ізюмському, Дружелюбівці. Наголошують, що саме ці населені пункти найбільше постраждали від бойових дій.

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