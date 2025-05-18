Сили росіян обмежені: за якої умови Путін може зважитися на захоплення Сумщини

На переговорах між Україною та Росією, які пройшли 16 травня в Стамбулі, голова російської делегації Владімір Мединський заявив, за даними західних ЗМІ, про готовність росіян воювати нібито якомога довго. Також він погрожував захопленням ще одного регіону України – Сумської області.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що імовірну можливість Росії зайти в ще одну область України потрібно розглядати у короткостроковій та довгостроковій перспективах. Нагадаємо, що окупанти 17 травня поблизу Білопілля на Сумщині вдарили по рейсовому автобусу, який їхав на евакуацію. Внаслідок удару, на жаль, є загиблі.

До теми Мединський у Стамбулі заявив, що "Росія готова воювати вічно", – журналіст The Economist

Перейшли до плану "Б"

Шарп вважає, що у короткотривалій перспективі та судячи з того, що відбувається на полі бою впродовж півтора року, росіяни основні зусилля зосередили насамперед у Донецькій області. Конкретніше на стику Донецької та Запорізької областей. Також для них важлива Дніпропетровська та Харківські області.

Меншою мірою росіянам цікава Сумська область. А до українського наступу на Курську область вона взагалі залишалась "поза грою",

– пояснив військовий оглядач.

Якщо вона і була на прикметі у Росії, то, на думку Шарпа, на дальню перспективу. Оскільки сили російської армії обмежені, вона має пріоритетні напрямки, на яких діє.

Проте ситуація, за словами військового оглядача, може змінитися, якщо Владімір Путін відчує, що з'являється додаткова можливість. Тоді він може спробувати розширити свої плани негайної реалізації.

У разі, якщо, наприклад, допомога Україні з боку США припиняється та Київ опиняється в складнішому становищі, чому б Путіну не подумати про щось у ширшому плані, порівняно з його намірами станом на літо 2024 року?

– припустив Давид Шарп.

Він додав, що плани іноді змінюються під час бойових дій. Так сталося на початку 2022 року, коли зазнав краху глобальний план росіян із захоплення всієї України і вони перейшли до плану "Б", що мав набагато обмеженіші цілі.

Тому, якщо Путін побачить, що у нього є шанс щодо Сумської області, то він спробує їм скористатися.

Нагадаємо, що на перемовинах з Україною в Стамбулі голова російської делегації Владімір Мединський пригрозив, що Росія може захопити Сумську область. За інформацією журналіста видання Economist Олівера Керрола, Мединський сказав, що росіяни нібито "не хочуть війни", однак готові воювати "рік, два, три – скільки б це не зайняло".

Крім того, росіяни заявили, що погодяться на припинення вогню лише якщо Україна виведе війська з чотирьох окупованих областей, а також що буцімто захоплять Харківщину та Сумщину.