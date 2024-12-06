Росія прагне "торгувати" загрозою на Запоріжжі та Херсонщині, – ЦПД

Росіяни намагаються використати загрозу Запорізькій і Херсонській областям, щоб підвищити ставки. Для цього російські окупанти показово тренуються форсувати Дніпро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Як росіяни використовують погрози

Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються "роздути" загрозу Запорізькій і Херсонській областям і виставити це як умову. Так країна-терористка хоче, щоб на Заході, зокрема в США, повірили в серйозність намірів.

За словами керівника ЦПД, відповідні заяви зробив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону. Також російська армія показово тренується форсувати Дніпро на полігонах і готується до активних дій на Херсонщині і в Запорізькій області.

Росіяни прагнуть "торгувати" цією загрозою, так само, як і "Орешником" в своїй стратегії підвищення ставок,

– написав Коваленко.

Водночас він наголосив, що Україна розуміє загрози і має власну протидію.

Раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в найближчі плани росіян входить новий наступ на Херсон. Зокрема окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра.

Також ЗМІ повідомили, що Росія планує наступ на Запоріжжя, зібравши близько 130 тисяч військових. Зараз українські сили укріплюють оборонні позиції біля міста, щоб зустріти ворога максимально підготовленими.