Росіяни похизувалися, що "підбили український танк": навіть не замалювали свій знак Z

Росіяни продовжують вигадувати фейки та хвалитися "досягненнями", яких насправді немає. Днями окупанти заявили, що "підбили український танк", проте то була їхня техніка, вони навіть не замалювали символ Z.

Про черговий факап росіян розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, в пропагандистських телеграм-канал поширювали відео з інтерв’ю російських військових, які нібито показували "підбитий український танк".

Але на відео чітко видно, що цей танк з усіх боків має свастику – літеру Z, яка є символом російської агресії проти України.



Росіяни похизувалися, що "підбили український танк", але там всюди знаки Z

Дивіться весь брифінг Сергія Лещенка за 28 квітня:



До слова, російська пропаганда продовжує знімати фейкові відео з Маріуполя. Цього разу вони видали своїх же вбитих солдатів за азовців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що у вбитих солдатів на руці біла стрічка, а таку носять саме російські вояки.