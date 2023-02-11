Окупанти анонсували помсту за вбитого пропагандиста Мангушева, хоча його ліквідували "свої"
Джерело:Сергій Стерненко
Нещодавно російського бойовика Ігоря Мангушева ліквідували свої ж вояки. Однак самі ж росіяни цього не розповідають.
Російський найманець, командир підрозділу так званої "Народної міліції ЛНР" Ігор Мангушев із позивним "Берег" нещодавно помер у лікарні від поранення в голову. Це сталося в місті Кадіївка Луганської області.
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Окупанти оголосили помсту за свій же вчинок
Ліквідували терориста "свої" ж вояки. Однак росіяни про це не хочуть говорити.
Тож вони почали готувати "помсту" за "Берега". Такий підпис вони залишили на снарядах, якими щоденно атакують Україну.
Снаряд окупантів / Фото опублікував Сергій Стерненко
Журналіст, блогер, політичний оглядач Денис Казанський опублікував подібний допис та написав: "Вся суть шизоїдних російських шовіністів у цьому відео".
Друзі Ігоря Мангушева (Берег) пишуть на снарядах "За Берега" та стріляють ними в українців, хоча Берег не загинув на війні, а був застрелений своїми у Стаханові внаслідок якихось розборок,
– зазначив він.
Що відомо про російського терориста
Мангушев став відомий після відео, яке з'явилося в мережі в серпні 2022 року. На цьому ролику Мангушев виступав нібито з черепом "українського військового", який нібито загинув під час оборони "Азовсталі" в Маріуполі.
Тоді він заявляв, що росіяни нібито воюють не з людьми, а з "ідеєю України як антиросійської держави". Мангушев переконував, що "не може бути ніякого примирення, Україна має бути деукраїнізована, а російські землі Новоросії мають бути повернуті назад".
Він також говорив, що йому "насрати, скільки і як треба вбити (українських солдатів – 24 Канал), і що "всі носії української ідеї мають бути знищені".
Як загинув бойовик
- Дружина Мангушева у своєму відео розповіла, що "Берег" був чинним військовослужбовцем РФ, обіймаючи посаду капітана 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ.
- Терорист Ігор Гіркін та його посіпаки заявили, що Мангушева ліквідували свої ж. Кажуть, до Кобзона "людожера" відправили вагнерівці. Смертельно поранили варвара на тимчасово окупованій території. Відтоді його стан від'ємно покращувався.