Окупанти анонсували помсту за вбитого пропагандиста Мангушева, хоча його ліквідували "свої"

11 лютого 2023, 19:44
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Джерело:

Сергій Стерненко

Нещодавно російського бойовика Ігоря Мангушева ліквідували свої ж вояки. Однак самі ж росіяни цього не розповідають.

Російський найманець, командир підрозділу так званої "Народної міліції ЛНР" Ігор Мангушев із позивним "Берег" нещодавно помер у лікарні від поранення в голову. Це сталося в місті Кадіївка Луганської області.

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Окупанти оголосили помсту за свій же вчинок

Ліквідували терориста "свої" ж вояки. Однак росіяни про це не хочуть говорити.

Тож вони почали готувати "помсту" за "Берега". Такий підпис вони залишили на снарядах, якими щоденно атакують Україну.


Снаряд окупантів / Фото опублікував Сергій Стерненко

Журналіст, блогер, політичний оглядач Денис Казанський опублікував подібний допис та написав: "Вся суть шизоїдних російських шовіністів у цьому відео".

Друзі Ігоря Мангушева (Берег) пишуть на снарядах "За Берега" та стріляють ними в українців, хоча Берег не загинув на війні, а був застрелений своїми у Стаханові внаслідок якихось розборок,
– зазначив він.


Скриншот

Що відомо про російського терориста

Мангушев став відомий після відео, яке з'явилося в мережі в серпні 2022 року. На цьому ролику Мангушев виступав нібито з черепом "українського військового", який нібито загинув під час оборони "Азовсталі" в Маріуполі.

Тоді він заявляв, що росіяни нібито воюють не з людьми, а з "ідеєю України як антиросійської держави". Мангушев переконував, що "не може бути ніякого примирення, Україна має бути деукраїнізована, а російські землі Новоросії мають бути повернуті назад".

Він також говорив, що йому "насрати, скільки і як треба вбити (українських солдатів – 24 Канал), і що "всі носії української ідеї мають бути знищені".

Як загинув бойовик

  • Дружина Мангушева у своєму відео розповіла, що "Берег" був чинним військовослужбовцем РФ, обіймаючи посаду капітана 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ.
  • Терорист Ігор Гіркін та його посіпаки заявили, що Мангушева ліквідували свої ж. Кажуть, до Кобзона "людожера" відправили вагнерівці. Смертельно поранили варвара на тимчасово окупованій території. Відтоді його стан від'ємно покращувався.

Автор: Дарина Жданович