11 лютого, 20:12
Росіяни поки що не готові до енергетичного перемир'я: відповіддю стали нові удари, – Зеленський

Поліна Буянова

Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала згоди росіян щодо енергетичного перемир'я. Натомість "відповіддю" Москви стали нові дронові та ракетні атаки.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.

Чи готова Москва до перемир'я?

Під час переговорів в Абу-Дабі представники США знову запропонували запровадити енергетичне перемир'я. Однак Україна досі не отримала реакції Росії.

Напевно, навпаки, треба сказати, ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак, 
– додав глава держави.

За словами президента, такі дії ворога говорять про те, що росіяни до енергетичного перемир'я "поки що не готові".

Новий раунд мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні може відбутися вже наступного тижня – в Маямі або Абу-Дабі.

Поки що, я так розумію, Росія вагається. Це буде знов пропозиція щодо Близького Сходу або Америка, 
– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.

 