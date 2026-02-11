Росіяни поки що не готові до енергетичного перемир'я: відповіддю стали нові удари, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала згоди росіян щодо енергетичного перемир'я. Натомість "відповіддю" Москви стали нові дронові та ракетні атаки.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.

Читайте також США не виконують обіцянку Росії: політолог припустив, про що Трамп і Путін домовились на Алясці

Чи готова Москва до перемир'я?

Під час переговорів в Абу-Дабі представники США знову запропонували запровадити енергетичне перемир'я. Однак Україна досі не отримала реакції Росії.

Напевно, навпаки, треба сказати, ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак,

– додав глава держави.

За словами президента, такі дії ворога говорять про те, що росіяни до енергетичного перемир'я "поки що не готові".

Новий раунд мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні може відбутися вже наступного тижня – в Маямі або Абу-Дабі.

Поки що, я так розумію, Росія вагається. Це буде знов пропозиція щодо Близького Сходу або Америка,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.