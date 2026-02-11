Росіяни поки що не готові до енергетичного перемир'я: відповіддю стали нові удари, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала згоди росіян щодо енергетичного перемир'я. Натомість "відповіддю" Москви стали нові дронові та ракетні атаки.
Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.
Читайте також США не виконують обіцянку Росії: політолог припустив, про що Трамп і Путін домовились на Алясці
Чи готова Москва до перемир'я?
Під час переговорів в Абу-Дабі представники США знову запропонували запровадити енергетичне перемир'я. Однак Україна досі не отримала реакції Росії.
Напевно, навпаки, треба сказати, ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак,
– додав глава держави.
За словами президента, такі дії ворога говорять про те, що росіяни до енергетичного перемир'я "поки що не готові".
Новий раунд мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні може відбутися вже наступного тижня – в Маямі або Абу-Дабі.
Поки що, я так розумію, Росія вагається. Це буде знов пропозиція щодо Близького Сходу або Америка,
– пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.