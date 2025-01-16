Усі ці підпали – не просто так: спецслужби Росії полюють на українських поліцейських

У поліції повідомили, що факти підпалу дільниць можна зібрати в цілісну картину. Російські спецслужби розпочали полювання на наших правоохоронців ще восени 2024 року.

Деталі розповість 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника Нацполіції Івана Вигівського.

До теми Теракт біля адмінбудівлі у Дніпрі: затримали подружжя, яке на замовлення Росії зробило вибухівку

Що відомо про війну росіян проти української поліції

Росіяни вербують громадян України, щоб ті закладали вибухівку під ТЦК та СП і поліцейські відділи. До того вони замовляли підпал військових автомобілів. І відділень Укрпошти, бо та розсилала повістки.

Спецслужби почали конкретно полювати на поліцейських. З осені минулого року почалися такі терористичні атаки на наших працівників. Це декілька фактів у Києві, Житомирі, Дніпрі – всі вони розкриті спільно з СБУ, особи затримані. Тобто є конкретні завдання полювати на поліцейських. Ми стали для них мішенню,

– заявив Іван Вигівський.

За його словами, спершу ворожі спецслужби дають прості завдання – наприклад, сфотографувати адмінбудівлю. Потім починаються складніші, наприклад, закласти вибухівку. Звісно, людям обіцяють гроші, але в більшості випадків ніхто їм не платить. Натомість фігуранти отримують суворе покарання.

"Тому, хто виношує злочин в думках, краще цього не робити. Як бачите, своєю роботою ми також створюємо багато проблем для Росії, для реалізації їхніх дестабілізаційних заходів у нашій державі", – сказав глава Нацполіції.

Цікаво! Нацполіція та СБУ продовжують інформкампанію "Спали" ФСБшника". 15 січня відомства виклали ролик, у якому закликали не руйнувати своє життя. Якщо вас намагаються завербувати росіяни – не ведіться на легкі гроші, напишіть у бот СБУ.

Протягом 2024 року за вчинення 229 підпалів авто затримали 201 особу, а також 7 осіб, які вчинили теракти біля адмінбудівель. Це переважно або неповнолітні, або люди з низькою соціальною відповідальністю, наприклад, наркомани.