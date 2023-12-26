Російські терористи не перестають обстрілювати Херсон: що відбувається у місті

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Упродовж 26 грудня загарбники атакують Херсон.

Моторошні деталі про російську атаку розповів Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА. Спершу він повідомив, що атака на місто триває понад дві години, інформує 24 Канал.

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Станом на 20:32 Прокудін наголосив, що атака триває. Окупанти атакували місто з різних видів зброї. Наразі відомо про 3 постраждалих. Один з них – у важкому стані.

Окупанти атакували Чорнобаївку

У низці областей України наразі оголошена повітряна тривога. Повідомляють, що є загроза атаки балістикою з Півдня. Українців просять перебувати в укриттях цивільного захисту аж до відбою. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Вдень 26 грудня російські окупанти атакували Чорнобаївку. На жаль, внаслідок атаки ворога постраждали 4 людей.

Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель,

– мовиться у повідомленні.

Наразі усі постраждалі – у лікарні. Їм надають необхідну допомогу.