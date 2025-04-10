Росіяни посеред дня запустили "Шахеди", тривогу оголосили в Києві

Росія продовжує тероризувати мирне населення України. У четвер, 10 квітня, окупанти запустили ударні БпЛА просто посеред дня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. На півночі Сумщини дрони зафіксували вже о 15:31.

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Зверніть увагу! У ДСНС попереджають – російські війська почали застосовувати дрони, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Їх можуть використовувати для ураження будь-якого з регіонів України, час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Куди летять "Шахеди"