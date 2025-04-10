Росіяни посеред дня запустили "Шахеди", тривогу оголосили в Києві
Росія продовжує тероризувати мирне населення України. У четвер, 10 квітня, окупанти запустили ударні БпЛА просто посеред дня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. На півночі Сумщини дрони зафіксували вже о 15:31.
Дивіться також При обстрілах Харкова ворог використовує нову тактику, – Терехов
Зверніть увагу! У ДСНС попереджають – російські війська почали застосовувати дрони, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Їх можуть використовувати для ураження будь-якого з регіонів України, час вибуху таких боєприпасів невідомий.
Куди летять "Шахеди"
Звуки вибухів у Києві! Ударні БпЛА в напрямку Житомира з північного сходу! Ворожий БпЛА в напрямку Києва зі сходу! Ударний БпЛА в напрямку Чернігова зі сходу! Над містом Слов'янськ (Донецька область) – ворожий БпЛА. Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА з північно-східного напрямку. Ударні БпЛА на північному заході Сумської та на сході Чернігівської областей, курс – західний і південно-західний. Ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА
Оновлення щодо руху ударних дронів
Звуки вибухів у Києві!
Ударні БпЛА в напрямку Житомира з північного сходу!
Ворожий БпЛА в напрямку Києва зі сходу!
Ударний БпЛА в напрямку Чернігова зі сходу!
Над містом Слов'янськ (Донецька область) – ворожий БпЛА.
Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Ударні БпЛА на північному заході Сумської та на сході Чернігівської областей, курс – західний і південно-західний.
Ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.