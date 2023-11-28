Вишукують партизанів, – Андрющенко простував фейк про ліквідацію 6 росіян в Маріуполі

Днями у мережі з'явилася інформація про загадкову загибель 6 російських солдатів у тимчасово окупованому Маріуполі. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, хто та навіщо поширює такі фейки.

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Деталі "нещасних" випадків

Прокремлівські ЗМІ повідомили, що нібито двох окупантів, один з них – офіцер, було застрелено посеред вулиці в місті. До того ж пропагандисти зауважили буцімто постріл здійснили у потилицю. Ще чотирьох російських військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя.

Наш спротив коментує це дуже просто. Це або робота ІПСО, або спроба виявити керівників спротиву на тимчасово окупованих територіях – вишукують партизанів. Ми таке вже зустрічали,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, росіяни постійно намагаються щось зробити, щоб зрозуміти хто працює на окупованих територіях. Тож іноді вдаються до таких відвертих вкидів.

"Це відверта маячня, навіть за описом. Якісь постріли в потилицю та ще й надпис. Таке можна розповідати хіба що тим, хто не розуміє, як все працює на окупованих територіях й наскільки там посилений режим. Повірте, це просто неможливо", – мовив радник міського голови Маріуполя.

що поряд з тілами окупантів на пляжі лежав портрет російського президента Владіміра Путіна. На ньому кров'ю було написано: "Ідіть!".

Зараз неможливо без великого ризику пройти Маріуполем зі зброєю, навіть якщо сховати її. У будь-який момент людину можуть зупинити й обшукати. Жоден окупант не вартує такого ризику. На думку Андрющенка, на це б ніхто не пішов.

До того ж нині триває найбільша зачистка за останній рік в Маріупольському районі, де розташовані військові бази росіян, і по селах, через які йдуть всі шляхи постачання зброї, зокрема на Запорізький напрямок.

"Вздовж двох доріг росіяни роблять чистки. Окупанти проводять повні фільтраційні заходи, закривають селища на в'їзд та виїзд, і ходять з перевірками по будинках, а далі обшуки та допити. Людей навіть возять на поліграфи й тут з'являється така інформація. Тому треба фільтрувати", – додав радник міського голови Маріуполя.

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Активна фаза справжньої інформаційної війни

Нещодавно в центрі Маріуполя палала автівка. Спротив не коментує цей інцидент, але це схоже на чергову провокацію. Можливо, ближче до вечора з'являться деталі.

Можна констатувати, що Україна вступила в активну фазу справжньої інформаційної війни з окупованими територіями. Це стосується не лише Маріуполя. Подібні ситуації відбуваються в Бердянську, Токмаку, Мелітополю. Я думаю, що Іван Федоров (міський голова Мелітополя – 24 Канал) може це підтвердити,

– розповів Андрющенко.

Активна фаза протистояння, коли нас просто бомбардують достатньо якісними фейками й провокують на певні дії, як з цими "вбитими". Зрозуміло, що якщо військових дійсно вбили й це не наші люди, то можна припустити, що хтось новий з'явився і треба його пошукати по Маріуполю.

Ймовірно, на окупованих територіях від Маріуполя до Бердянська пройшла ротація фсбшників і контррозвідки. Мабуть, хтось знову починає доповідати в Кремль, що цього разу вичистять Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь від партизанського руху.

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