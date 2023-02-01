Авіакатастрофа у Броварах: у мережі поширюють фейковий документ щодо причини
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти вже давно живуть за принципом: жодного дня без фейків. Цього разу згенерували маразматичний документ щодо "причин" авіакатастрофи у Броварах.
Пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що працює російська ІПСО. Цього разу окупанти брешуть про причину авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво МВС. Зокрема, Денис Монастирський.
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У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з'явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах! Навіть ініціали командувача ПвК "Центр" не спромоглись перекласти. Він – Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську,
– мовиться у повідомленні.
Фейковий "документ" / Фото Повітряних сил ЗСУ
Авіакатастрофа у Броварах
Авіакатастрофа у Броварах сталася 18 січня. Керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. На жаль, усі, хто перебував на борту, загинули. З керівництвом МВС, зокрема, Денисом Монастирським, попрощалися 21 січня.
Наразі розглядають різні версії причини трагедії. Справа перебуває на контролі у генпрокурора Андрія Костіна. Відомо, що розглядають такі версії трагедії:
- порушення правил польоту з боку екіпажу ДСНС;
- умисні дії щодо знищення вертольота.