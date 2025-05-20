Росіяни пошкодили гідротехнічні споруди на Сумщині: чи є загроза підтоплення

Війська Росії обстріляли гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді на Сумщині. Наразі підтоплення населених пунктів немає.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про ворожий обстріл гідротехнічних споруд

Унаслідок атаки окупантів пошкоджені гідротехнічні споруди. Відомо, що зараз підтоплення населених пунктів немає.

Рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців,

– пояснили у військовій адміністрації.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За висновками – загрози для населення на сьогодні немає.

Там додали, що оперативно інформуватимуть жителів у разі змін. "Просимо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам", – написали у Сумській ОВА.

Нагадаємо, що вночі 20 травня російські військові атакували місто Білопілля безпілотниками. Унаслідок обстрілу сталося загоряння будівлі державної установи, а також павільйонів на місцевому ринку. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

У Сумській області оголосили термінову евакуацію з двох міст через постійні обстріли ворога. Місцева влада закликає негайно виїхати жителів Білопілля та Ворожби. Внаслідок обстрілів на Сумщині майже щодня є загиблі та поранені мирні жителі прикордонних населених пунктів.