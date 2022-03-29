Росіяни пошкодили лінію електропередач біля Сєвєродонецька – місто знеструмлене
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Російські загарбники пошкодили лінію електропередач поблизу Сєвєродонецька, що на Луганщині. Внаслідок атаки місто залишилося без світла.
Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 29 березня приблизно о 13:00 росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кіловольтів, яка з'єднувала міста області.
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Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька,
– зазначив Гайдай.
Він додав, що наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звісно, відключені від живлення насосні станції, немає централізованої подачі води. Спеціалісти-лінійники вже виїхали на огляд місця аварії на ЛЕП. Час ремонту залежатиме від масштабів пошкоджень.
Ремонтні роботи ускладнює відсутністю у фахівців ТОВ "ЛЕО" і місцевих РЕМів необхідної кількості спецтехніки. Напередодні під час нічного обстрілу російська армія знищила одразу 5 одиниць спеціалізованого транспорту підприємства.
Нагадаємо, через ворожі обстріли у ніч на 29 березня ще 7 тисяч жителів Лисичанська залишилися без світла.
Росіяни знищили спецтехніку / Фото Сергія Гайдая
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