Росіяни пошкодили лінію електропередач біля Сєвєродонецька – місто знеструмлене

Російські загарбники пошкодили лінію електропередач поблизу Сєвєродонецька, що на Луганщині. Внаслідок атаки місто залишилося без світла.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 29 березня приблизно о 13:00 росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кіловольтів, яка з'єднувала міста області.

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Окупанти пошкодили лінію електропередач на Луганщині

Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька,

– зазначив Гайдай.

Він додав, що наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звісно, відключені від живлення насосні станції, немає централізованої подачі води. Спеціалісти-лінійники вже виїхали на огляд місця аварії на ЛЕП. Час ремонту залежатиме від масштабів пошкоджень.

Ремонтні роботи ускладнює відсутністю у фахівців ТОВ "ЛЕО" і місцевих РЕМів необхідної кількості спецтехніки. Напередодні під час нічного обстрілу російська армія знищила одразу 5 одиниць спеціалізованого транспорту підприємства.

Нагадаємо, через ворожі обстріли у ніч на 29 березня ще 7 тисяч жителів Лисичанська залишилися без світла.



Росіяни знищили спецтехніку / Фото Сергія Гайдая

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