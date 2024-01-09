Окупанти тиснуть на Авдіївку: коли чекати найбільш інтенсивного наступу

Російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в районі Авдіївки. Наразі там налічується від 40 до 45 тисяч військових ворожої армії.

Про це зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. У розмові з 24 Каналом він пояснив, які сили зосередив ворог на цьому напрямку.

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Сили росіян біля Авдіївки

За словами Коваленка, на Авдіївському напрямку росіяни використовують сили переважно одного підрозділу. Мовиться про перший армійський корпус. Це формування з місцевих мобілізованих так званої "ДНР".

"Наприклад, з Красногорівки на Новобахмутівку вони використовують переважно 132 ОМСБР (окрему мотострілецьку бригаду) з першого армійського корпусу. Вона була підсилена 30 ОМСБР другої загальновійськової армії. Але 30-а майже не використовується, використовується саме ресурс першого армійського корпусу", – зазначив військово-політичний оглядач.

Натомість свої регулярні окупаційні війська росіяни використовують не так активно. Вони накопичують потенціал і відновлюються після невдалих атак.

"У мене є власна думка, що вони накопичуватимуть приблизно до 60 тисяч особового складу в районі саме Авдіївки. Щоб дійти їм до такого числа, треба приблизно до місяця часу. І в другій половині лютого вони можуть розпочати більш потужний, мабуть, наступ на Авдіївку", – припустив Коваленко.

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