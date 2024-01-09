Окупанти тиснуть на Авдіївку: коли чекати найбільш інтенсивного наступу
Російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в районі Авдіївки. Наразі там налічується від 40 до 45 тисяч військових ворожої армії.
Про це зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. У розмові з 24 Каналом він пояснив, які сили зосередив ворог на цьому напрямку.
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Сили росіян біля Авдіївки
За словами Коваленка, на Авдіївському напрямку росіяни використовують сили переважно одного підрозділу. Мовиться про перший армійський корпус. Це формування з місцевих мобілізованих так званої "ДНР".
"Наприклад, з Красногорівки на Новобахмутівку вони використовують переважно 132 ОМСБР (окрему мотострілецьку бригаду) з першого армійського корпусу. Вона була підсилена 30 ОМСБР другої загальновійськової армії. Але 30-а майже не використовується, використовується саме ресурс першого армійського корпусу", – зазначив військово-політичний оглядач.
Натомість свої регулярні окупаційні війська росіяни використовують не так активно. Вони накопичують потенціал і відновлюються після невдалих атак.
"У мене є власна думка, що вони накопичуватимуть приблизно до 60 тисяч особового складу в районі саме Авдіївки. Щоб дійти їм до такого числа, треба приблизно до місяця часу. І в другій половині лютого вони можуть розпочати більш потужний, мабуть, наступ на Авдіївку", – припустив Коваленко.
Що відбувається біля Авдіївки: останні новини
- Від ночі проти 9 січня росіяни наростили кількість обстрілів по Авдіївці, про що повідомив начальник МВА Віталій Барабаш. На 12 дня було зафіксовано понад 30 масованих обстрілів. Окупанти тиснуть і намагаються штурмувати, але українські захисники відбивають їх.
- У зведенні Генштабу повідомлялося, що ЗСУ відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Північного, Тоненького та ще 15 атак недалеко від Первомайського та Невельського Донецької області. Окупанти хочуть оточити Авдіївку.
- Офіцер ЗСУ Тарас Березовець відзначив, що окупанти наступатимуть до завершення президентської кампанії в Росії, бо "Путіну треба показувати результат". Ворог намагається зробити ротацію, але натомість має проблеми.