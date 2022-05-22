Росіяни посилюють контроль над кордоном: загроза ракетних ударів залишається

Російські війська не полишають спроб відновити наступ у Східній операційній зоні. Водночас головнокомандування ворожої армії намагається використати для покращення своїх позицій території Білорусі.

Загалом ситуація на кордонах із Росією та Білоруссю залишається нестабільною. Детальніше про обстановку на територіях, які межують із ворожими державами розповіли у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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Ситуація на Волинському та Поліському напрямках

Як повідомляють у Генштабі, визначені підрозділи Збройних сил республіки Білорусь отримали завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. наразі ця діяльність є пріоритетною для тамтешніх військ.

Водночас залишилася загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі.

Сіверський напрямок

. За даними білоруських партизанів, досі зберігається ризик нападу на Україну з території їхньої держави. Вперше за два місяці вони помітили рух російських "Іскандерів" в напрямку українського кордону. Більшість своїх сил Росія з Білорусі вже вивела, але якась частина військових та їхня техніка ще перебувають на території пропутінської країни.

Ворог посилює контроль і за українсько-російським кордоном. Наразі активізації розвідників спостерігається у Брянській та Курській областях.

Противник проводить демонстраційні дії з метою запобігання переміщенню резервів наших військ до Східної операційної зони,

– розповідають у Генштабі ЗСУ.

Крім того, ворог продовжує обстрілювати населені пункти та об’єкти цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівській областях.

Слобожанський напрямок

Ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ на Слобожанщині.

"Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ", – розповідають у Генштабі.

Де ворог намагався проводити наступальні операції

Генштаб додає, що найгарячішим напрямком залишається Схід України. Біля Слов'янська окупанти намагаються створити умови для наступу. Для цього вони обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення, на деяких ділянках загарбники проводять розвідку боєм. Збройні Сили України стримують наступ та відбивають окупантів. Так, на зазначеному напрямку, росіяни вчергове зазнали втрат і втекли.

На Донецького напрямку ворог все ще намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Вести наступ загарбники пробували й на Сєвєродонецькому напрямку. Зокрема, ворог планував захопити Олександрівку. Проте цей намір провалився. нічого не вдалося.

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