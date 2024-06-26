Росіяни потрапили в "капкан", з якого практично неможливо вибратися: огляд фронту від Світана

Російські окупанти потрапили в оточення на Агрегатному заводі у Вовчанську. Ворог намагався прорватися до них автівками, проте їм це не вдалося. Крім того, збільшилася сіра зона між заводом та позиціями ворога.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив події у Вовчанську.

Важливо У Вовчанську десятки окупантів заблоковані на одному з підприємств, – ОВА

Росіяни у пастці

За його словами, там росіяни потрапили в “ресурсний капкан, адже їм виділили недостатню кількість сил та засобів для виконання такого типу задач.

Самі потрапили у цей "капкан" й зараз звідти вибратися практично неможливо. Якщо вони не перекинуть на цей напрямок резерви зі східного напрямку. Більше у них резервів немає,

– розповів Роман Світан.

Він припустив, що зараз ми можемо змусити росіян забрати свої резерви з-під Донецька та Волновахи. Якраз ті, які готуються до спроб прорватися до Покровська. Це такий один з можливих ходів, який росіяни самі нам "подарували". Відповідно можна далі розвивати цей напрямок.

Знищений склад боєприпасів

Українські розвідники 25 червня у Воронезької області уразили польовий склад боєприпасів російської армії.

За словами Романа Світана, це безпосередня робота армійської розвідки:

знищення складів,

комунікацій противника,

штабів,

місць дислокації ворога,

боєприпасів.

Військовий експерт пояснив, що спочатку їх треба вирахувати – це якраз робота розвідки. Далі приймається рішення на знищення різними засобами ураження. У розвідки для цього є механізми.