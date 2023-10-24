Чому росіяни повертаються на Херсонський напрямок: військове зведення від Світана

Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ змогли здійснити більш масштабні наземні операції на лівому березі Херсонської області. Крім того, українські захисники закріпилися у селі Кринки.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що це схоже на серйозний наш рух й не тільки розвідувальних груп

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Лівий берег Херсонщини

Він пригадав, що ще й зʼявилася інформація від росіян, які починають повертати назад ті частини, що забрали з-під Херсонського напрямку й перенаправили на Запорізький.

Зараз вони повертаються, аби посилювати та збільшувати щільність військ на Херсонському напрямку.

"Тобто росіяни вже вірять у серйозність тих зусиль, які задіюють наші частини для розширення плацдарму", – додав Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Чергова атака на Крим

Російське Міноборони заявляє, що у північній частині Чорного моря його флот захищався від 3 українських безекіпажних катерів.

За словами Романа Світана, БЕК (безекіпажний катер – 24 Канал) у нас є давно. У ГУР головний тип – "Magura V5", а у Контррозвідки СБУ – "Sea baby". Як мінімум, ці 2 типи катерів виконують бойові задачі.

Протягом останніх декількох годин росіяни докладали про те, що була не тільки надводна, а й підводна атака. Тобто, скоріш за все, наші безпілотні катери навчилися переносити, наприклад, торпеди або ж керувати безпілотними підводними апаратами – є й такі,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що у нас в обох спецслужбах багато креативлять, тому могла бути масштабна масова атака і надводними, й підводними дронами. Найближчим часом український Генштаб докладе щодо виконаних задач.

Знищення російських командних пунктів

Велика кількість знищених командних пунктів нічого не вчить росіян. Вони все одно будуть намагатися з комфортом десь розташуватися. Особливо в колишніх військових частинах.

Роман Світан розповів, що партизан з 2014 року менше не стало. Можливо, що навіть більше. Тому будь-яка подія, яка відбувається у великих містах – Макіївці, Донецьку чи Ясинуватій – про неї одразу дізнається наш центр партизанського руху. Звісно, координати перевіряються, передаються ракетникам й вони відпрацьовують.

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