Росіяни повісили жінку за фразу "Скадовськ – це Україна"

В окупованому Скадовську на Херсонщині росіяни повісили жінку за проукраїнську позицію. Розправилися з нею в центрі міста.

Окупанти відстежують проукраїнських громадян

Про це під час брифінгу 24 жовтня повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що росіяни продовжують переслідувати і вбивати українців за їх громадянську позицію.

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Останній випадок – це коли росіяни викрали подружжя у Скадовську. А на наступний день жінку повісили в центрі міста, бо вона сказала "Скадовськ – це Україна". Подібні випадки чули і з Каховки,

– зазначив він.

За словами депутата окупанти залякують та викрадають людей на окупованій території Херсонщини.

Що відомо про вбиту окупантами жінку

Загибла – 56-річна Тетяна Мудренко, вона зникла зі зв'язку 7 жовтня. Рідні почали шукати та просити про допомогу.

Хтось із місцевих написав, що бачив, як "поліція" зупинила автомобіль, у якому їхали Тетяна із чоловіком Анатолієм. Кажуть, що вони нібито обігнали "поліцейську" машину, і це не сподобалося окупантам.

Згодом загарбники навідались до них додому. Провели обшук, був скандал, чоловіка побили. Забрали два велосипеди, машину.

Жінка не приховувала свою позицію

Тетяна не мовчала, вона їм так і сказала: "Ніколи Скадовськ не буде російським. Скадовськ – це Україна". Після чого її та чоловіка відвезли до місцевого "витверезника".

Декілька днів про них не було чути жодної інформації. Згодом стало відомо, що Таню повісили біля суду у Скадовську.

Кілька днів тому загарбники випустили чоловіка Тетяни. Він забрав тіло дружини та поховав.

Тетяна Мудренко родом із Дніпра.

Яка ситуація в окупованому Херсоні

Із окупованого Херсона надходить інформація про катування місцевих жителів російськими військовими й представниками силових структур країни-агресора.

Окупаційна влада планує вивезти 50 – 60 тисяч мешканців із правого берега Дніпра на Херсонщині.

Напередодні зрадник Сальдо заявив про "добровільне переміщення" місцевих жителів.

Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, отримають сертифікати на житло.

Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста. Та додав, що це "прояв геноциду".

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