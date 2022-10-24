Росіяни повісили жінку за фразу "Скадовськ – це Україна"
В окупованому Скадовську на Херсонщині росіяни повісили жінку за проукраїнську позицію. Розправилися з нею в центрі міста.
Окупанти відстежують проукраїнських громадян
Про це під час брифінгу 24 жовтня повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що росіяни продовжують переслідувати і вбивати українців за їх громадянську позицію.
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Останній випадок – це коли росіяни викрали подружжя у Скадовську. А на наступний день жінку повісили в центрі міста, бо вона сказала "Скадовськ – це Україна". Подібні випадки чули і з Каховки,
– зазначив він.
За словами депутата окупанти залякують та викрадають людей на окупованій території Херсонщини.
Що відомо про вбиту окупантами жінку
Загибла – 56-річна Тетяна Мудренко, вона зникла зі зв'язку 7 жовтня. Рідні почали шукати та просити про допомогу.
Хтось із місцевих написав, що бачив, як "поліція" зупинила автомобіль, у якому їхали Тетяна із чоловіком Анатолієм. Кажуть, що вони нібито обігнали "поліцейську" машину, і це не сподобалося окупантам.
Згодом загарбники навідались до них додому. Провели обшук, був скандал, чоловіка побили. Забрали два велосипеди, машину.
Жінка не приховувала свою позицію
Тетяна не мовчала, вона їм так і сказала: "Ніколи Скадовськ не буде російським. Скадовськ – це Україна". Після чого її та чоловіка відвезли до місцевого "витверезника".
Декілька днів про них не було чути жодної інформації. Згодом стало відомо, що Таню повісили біля суду у Скадовську.
Кілька днів тому загарбники випустили чоловіка Тетяни. Він забрав тіло дружини та поховав.
Тетяна Мудренко родом із Дніпра.
Яка ситуація в окупованому Херсоні
- Із окупованого Херсона надходить інформація про катування місцевих жителів російськими військовими й представниками силових структур країни-агресора.
- Окупаційна влада планує вивезти 50 – 60 тисяч мешканців із правого берега Дніпра на Херсонщині.
- Напередодні зрадник Сальдо заявив про "добровільне переміщення" місцевих жителів.
- Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, отримають сертифікати на житло.
- Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста. Та додав, що це "прояв геноциду".
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