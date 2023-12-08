Сунуться вперед за всяку ціну: чи можуть росіяни більше посилити натиск біля Авдіївки

Росіяни за будь-яку ціну намагатимуться досягти успіху на Авдіївському напрямку до 14 грудня, адже такий ультиматум поставив Владімір Путін. Саме тоді відбудеться так звана "пряма лінія", на якій російський президент спілкуватиметься з народом.

В ефірі 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів про тиск окупантів на Авдіївському напрямку. Зазначимо, що впродовж останніх днів значно зросла кількість бойових дій поблизу Авдіївки.

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"Атаки й були масовані. Я вважаю, що цей тиждень також буде важким. Росіяни сунуться вперед за всяку ціну", – мовив Сазонов.

Залишився тиждень

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що зараз на Авдіївському напрямку дуже складна ситуація, адже ворог чинить потужний тиск.

Хлопці, які на Авдіївському напрямку, стоять досить давно. Все пристріляно. Вони добре знають та орієнтуються на місцевості,

– додав Сазонов.

Він зауважив, що до 14 грудня залишився тиждень, а великих успіхів у росіян, на щастя, так і немає.

Чому росіяни кидають на штурм Авдіївки насамперед піхоту

Російські загарбники 10 жовтня розпочали наступ на Авдіївку. Відтоді минуло майже два місяці, але досягти успіху окупантам не вдалося. Проте росіяни вже ж змогли стати чемпіонами й встановили абсолютний рекорд втрат.

За даними українських офіційних осіб, у період між 10 та 26 жовтня армія Росії втратила 5000 солдатів убитими та пораненими поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

Зараз росіяни продовжують штурмувати місто, використовуючи для цього піхоту. На думку експертів, окупанти економлять бронетехніку, тому кидають у штурм ще більшу кількість солдатів.

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