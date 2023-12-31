Росіяни прикриваються Бєлгородом, як щитом: військовий огляд від Світана

Росіяни підтвердили, що загиблі цивільні в Бєлгороді – це наслідок роботи їхньої ППО. Насправді вони спеціально прикриваються містом з цивільними, як щитом.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що за Бєлгородом розташований військовий аеродром, звідки росіяни здійснюють пуски по Харкову. Тим часом, кількість загиблих через недбалу роботу російської ППО в Бєлгороді зросла.

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Бєлгородський аеродром

Світан зазначив, що на аеродромі, які розташований на північ від Бєлгорода, розташовані пускові установки С-300 й "Іскандер", якими росіяни обстрілюють Харків. Наші війська можуть або знищувати ракети в повітрі, що дуже складно, або знищувати пускові установки за Бєлгородом.

Усі наші засоби ураження летять через Бєлгород. А ще росіяни й самі можуть бомбити Бєлгород. Зокрема, коли Су-34 заходить бомбити КАБами, то скидає їх над Бєлгородом і бомба летить до Харкова. Уже кілька разів були скинуті КАБи, в яких не розкрились крила, й вони падали на Бєлгород,

– зауважив льотчик-інструктор.

Удар дронами по Росії

За словами військового експерта, Росія здатна збивати приблизно 50 повітряних цілей. Тому треба запускати понад 50 БпЛА по Росії, а ще краще 100. Росіяни самі підтвердили, що з 70 запущених дронів, збили 32. Були серйозні ураження критичної інфраструктури.

Ми скриваємо ППО якраз завдяки тому, що дрони беруть на себе певну кількість ракет. У кожного ЗРК є кінцева кількість ракет, яка заряджена в комплекс. Треба час на перезаряджання. Тому запускається вдвічі більше дронів, ніж ракетні системи мають ракет,

– наголосив Світан.

Чехія послала Росію по курсу корабля

Чехія не захотіла брати участь у Радбезі ООН, який скликала Росія, через "обстріл Бєлгорода". Чехи відповіли, що не будуть брати участь у тому, що організовує Росія. Лише тоді, коли окупанти заявлять, що вони йдуть з усієї території України.

Найближчі 100 років росіян усі будуть відправляти за курсом російського корабля, лише за причетність до російської терористичної організації, за надання паспорта з російською двоголовою дохлою куркою. Росіяни цей курс знають від самого народження,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

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