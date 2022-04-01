Росіяни продовжили потужні обстріли Луганщини: є загиблі та багато зруйнованих будинків

Російські найманці продовжують обстрілювати Луганську область. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Як розповідає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, за останню добу окупанти не припиняли обстрілювати область. Вони пошкодили 20 об'єктів у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній та Іванівці.

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Від ворожих обстрілів на Луганщині загинуло ще двоє людей

Найманці обстріляли 9 багатоквартирних, а також 9 приватних будинків, господарчі споруди й об'єкти інфраструктури.

У Сєвєродонецьку від російських найманців загинуло двоє людей. Постраждали мешканці Лисичанська та Тошківки. Відомо також, що вдалося врятувати з полум'я чотирьох мешканців Луганщини.

Водночас Сергій Гайдай додав, що бійцям вдалося відбити ворожу спробу обійти наші війська в районах Попасної та Новотошківського. Загалом вдалося відбити 7 атак окупантів. Наші військові знищили 3 танки, 2 БТР, 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи противника.

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