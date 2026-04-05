Раніше ворог це не робив: у бригаді "Рубіж" повідомили, до чого готуються росіяни з потеплінням

Українським силам своїми контрнаступальними діями вдалося зірвати просування росіян у березні. Однак противник не втрачає надії розпочати активніші штурмові дії з покращенням погодних умов.

Про це у розмові з 24 Каналом сказав офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, які дії росіян на фронті свідчать про те, що вони прагнуть розпочати наступальні дії на певних ділянках. Водночас Росія у березі 2026-го вперше за 2,5 роки не мала жодних територіальних здобутків.

Як зараз діє ворог на фронті?

Отченаш зазначив, що ворог намагається перегрупувати війська і проводить активні штурмові дії у Слов'янсько-Краматорській агломерації. Також він здійснює спроби штурмувати у Запорізькій області та продовжує атакувати на Покровському напрямку.

Зверніть увагу! Як вважає військовослужбовець Кирило Сазонов, російські наступальні дії не припинялися фактично з 2025 року і продовжились у 2026-му. Однак Сили оборон завадили планам росіян. Наразі вони найактивніше діють на Покровському напрямку, а саме у районі Гришиного, та на Мирноградському напрямку – поблизу Родинського. Також важкі бої йдуть на Запоріжжі, де окупанти рухаються з двох боків.

"Крім того, противник розвиває FPV-підрозділи. На жаль, він почав досить активно використовувати важкі дрони не для логістичних дій, а для того, щоб скидати боєприпаси. Раніше він робив це мінімально, а зараз постійно їх для цього застосовує. Наразі це для нас проблема", – пояснив офіцер бригади "Рубіж".

Водночас українські сили бачать пересування росіян і, за його словами, намагаються ліквідувати їхній увесь особовий склад.

У смузі відповідальності 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" ми бачимо, що противник продовжує свої стандартні штурмові дії – на мотоциклах, на квадроциклах, використовуючи погодні умови – дощі, тумани. Однак це не супермасштабні штурми, про які люблять кричати росіяни,

– зауважив Андрій Отченаш.

Також коли ворог намагається застосовувати декілька одиниць техніки, для Сил оборони це не є чимось надзвичайним, тому що, як підкреслив офіцер бригади "Рубіж", ворожа техніка знищується.

Бригада "Рубіж" НГУ проводить збір на антишахедні дрони. Задонатити можна за цим посланням або на карту: 4441 1111 2822 2308

Єдине, противник намагається заскакувати зненацька, використовуючи велику кількість мотоциклів, квадроциклів, намагаючись доїхати кудись максимально далі. Проте, за його словами, навіть в таких випадках українськими військовими проводяться певні умовно інфільтраційні дії для того, щоб знаходити противника і уразити його.

