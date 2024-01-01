Як змінився наступ росіян на Лимано-Куп’янському напрямку: Фітьо розповів про події на фронті

В новорічну ніч окупанти дещо зменшили свої спроби наступу на українські позиції. Українські військові були готові до спроб загарбників атакувати наші позиції, тож жодних успіхів росіяни не мали.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він зазначив, що росіяни продовжують наступальні дії, не зважаючи на те, що зазнають втрат.

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Що відбувається на лінії фронту

Протягом 31 грудня ворог здійснив 55 спроб наступу по всій лінії фронту, з яких на Лимано-Куп’янському напрямку – 15. Зокрема, окупанти намагалися штурмувати село Синьківка поблизу Куп’янська, де нещодавно їхні підрозділи вкотре зазнали втрат.

Вони (окупанти – 24 Канал) як зомбі їдуть по одній і тій самій дорозі, де їхню техніку вже знищували. Там лежать руки й ноги їхніх "200-х", а вони й далі продовжують туди їхати. В принципі, хай так і залишається,

– прокоментував Фітьо.

Також спроби наступу ворог проводив поблизу села Макіївка Луганської області. Ворог продовжує застосовувати бомбардувальну, винищувальну та армійську авіацію, скинувши протягом 31 грудня на українські позиції в Серебрянському лісництві 13 фугасних авіабомб.

На всьому Лимано-Куп’янському напрямку ворог також здійснив 618 артилерійських та мінометних обстрілів. У відповідь Сили оборони знищили 257 окупантів та 43 одиниці техніки.

"Ворог не припиняє спроби атакувальних дій. (Силам оборони – 24 Канал) зрозумілі його напрямки наступу. (Ворог – 24 Канал) не рахується з людськими втратами, а свої атаки супроводжує технікою. Успіхів на Лимано-Куп’янському напрямку ворог не має", – зазначив пресофіцер Сухопутних військ ЗСУ.



Важливо, що ворог активно використовує техніку практично на всіх ділянках фронту. Втім, українські воїни готові до такого сценарію, тож наша артилерія та FPV-дрони зупиняють наступальні потуги агресора дуже швидко.

Що ще відомо про становище на лінії зіткнення