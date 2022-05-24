Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину: за добу – 5 поранених

Триває 90 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог продовжує обстрілювати мирну Харківщину.

За минулу добу, 23 травня, унаслідок ворожого вогню по області поранення отримали 5 людей. У ніч проти 24 травня тривали поодинокі обстріли, втім, на щастя, ніхто не постраждав. Про це 24 каналу повідомили власні джерела у Харківській обласній військово-цивільній адміністрації.

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Куди гатили російські окупанти

У Харківській ОВА повідомили, що минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Мерефа та Дергачі. Крім того, від ворожого вогню постраждали населені пункти в Ізюмському та Лозівському районах області.

За попередніми даними, п'ятеро людей 23 травня отримали поранення унаслідок ворожих обстрілів таких населених пунктів та районів на Харківщині:

Харків – одна людина;

Дергачівський район – одна людина;

село Гусарівка Ізюмського району – двоє постраждалих;

селище Близнюки Лозівського району – одна людина.

Актуальна ситуація на Харківщині

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Дергачівську громаду. При цьому ворог застосовує артилерію та авіацію, зокрема й заборонені касетні снаряди. За словами очільника ОТГ Вячеслава Задоренка, ворожий вогонь накрив майже всі населені пункти громади.

У Київському районі Харкова росіяни пошкодили місцевий православний храм. Крім того, в одному з населених пунктів Чугуївського району унаслідок ворожих обстрілів спалахнула пожежа одразу у чотирьох будинках, магазині та кафе. На щастя, постраждалих немає.

Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко оприлюднив жахливі кадри руйнувань Північної Салтівки – району Харкова, де до 24 лютого мешкало 300 тисяч українців.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення Росії рятувальники дістали з-під завалів в обласному центрі вже понад 150 тіл загиблих. Разом з тим врятувати вдалось понад 250 людей.

На північ Харківської області та до Ізюма ворог ввів додаткові сили. Таким чином росіяни намагаються не дати українським захисникам та захисницям прорватись у бік Вовчанська.

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