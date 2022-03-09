Росіяни продовжують підготовку наступу на Суми

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту. Проте частину російської армії вдалося зупинити.

Повідомляється, що ворожі війська зосереджують військову авіацію літаків, щоб продовжити наступ на Суми.

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Що відомо про плани окупантів

Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту,

– пишуть в Генштабі ЗСУ,

Також у зведені, наданому 9 березня, Генштаб повідомляє, що в Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Попри це, окремі підрозділи зі складу 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу, були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.

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