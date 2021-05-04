Росіяни продовжують жити у світі, в якому немає війни, – Казарін

Війна по-різному заломлюється у свідомості росіян і українців. Для Росії вона залишилась віртуальною: жодних офіційних заходів і публічної звітності.

У кращому випадку війна йшла по телевізору, але і там подавалася як щось, що до Росії відношення не має. Таку думку у блозі "Грані правди" висловив Павло Казарін.

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За його словами, для українців війна – у відчуттях: в шести хвилях мобілізації, в похоронах із фронту і в щоденних мартирологах у всіх ЗМІ країни.

А росіяни продовжують жити у світі, в якому війни немає,

– зазначив Казарін.

Він зауважив, за 23 пострадянських довоєнних років багато людей звикли до того, що Росія і Україна схожі до стану нерозрізненості: коли ідентичності розмиті, а переконання – умовні.

Але для України, як наголосив Казарін, все закінчилося в той момент, коли Росія окупувала Крим і влаштувала вторгнення на Донбас.

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