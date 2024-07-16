Росіяни обіцяють 15 мільйонів рублів за збиття F-16 в Україні

Російськім окупантам обіцяють виплатити 15 мільйонів рублів за знищення першого винищувача F-16, які невдовзі має отримати Україна.

Виплатити винагороду обіцяє уральська компанія "ФОРЭС", яка забезпечує нафтові вежі пропантом, а російське міністерство оборони уже офіційно про це повідомило.

Дивіться також Абсолютно штучна заборона: чому постачання F-16 затримується

Зокрема, про намір "винагородити" за збиття першого літака повідомив заступник виконавчого директора компанії "ФОРЭС" із соціальної роботи Ілля Потанін.

Сума винагороди

"Заохочення буде і за знищення бойових літаків F-15 і F-16. Винагорода за перший складе 15 мільйонів рублів", — сказав він.

До слова, ця компанія минулого року теж обіцяла, що платитиме 5 мільйонів рублів за знищені танки Leopard та Abrams, 2 мільйони – за другий танк і по 500 тисяч рублів за наступні.

Також Потанін заявив, що 16 липня відбулося вручення грошових винагород за ліквідацію західних танків Abrams і Leopard. Запевнив, що загальна сума виплат вже склала 8,5 мільйонів рублів.

До слова, окупанти розгорнули полювання за авіабазами F-16 в Україні. Ворог розуміє, що постачання винищувачів значно посилить здатність України до оборони.