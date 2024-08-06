Росіяни просунулись на Донеччині: карта бойових дій 6 серпня

На Покровському напрямку українські військові відбили 41 ворожий штурм, на Торецькому напрямку – 26 атак. Усього на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнення.

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 серпня оновив інформацію про ситуацію на полі бою. Також стежити за тим, як змінюється лінія фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State.

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Де фіксують прсування росіян

Так, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Желанного, Нью-Йорка, в Залізному та Північному. І зайшов на околиці Торецька.

Ворог просунувся біля Желанного:

Фіксують просування біля Нью-Йорка:

А також в Залізному:

Та Північному:

Просування на Торецькому напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в огляді про просування ворога на Торецькому напрямку.

Зазначають, що російські окупаційні війська продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру на Донеччині.

Геолокаційні кадри свідчать, що війська Росії просунулися до вулиці Космонавтів у центрі Дружби. Окрім того, росіяни просунулися на захід через вулицю Шкільну та через вулицю Центральну в західній околиці Північного.

Часів Яр на карті:

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

Вовчанськ на карті:

На Куп'янському напрямку противник сім разів атакував позиції ЗСУ. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

Стельмахівка на карті:

На Лиманському напрямку війська ЗСУ відбили десять атак окупантів неподалік Макіївка, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.

Макіївка на карті:

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 13 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам'янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

Нанапрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. Нанапрямку наші захисники відбилиПротивник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області. Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми позицій ЗСУ неподалік Водяного та Роздольного Донецької області.

Нанапрямку війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботине, ворог успіху не мав. Нанапрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили шість атак росіян.