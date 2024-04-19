Росіяни просунулися в Новокалиновому й штурмували Очеретине: карта бойових дій 19 квітня

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують дати відсіч ворогу, при цьому окупаційні війська не припиняють спроб наступу.

Про ситуацію на фронті станом на сьогодні, 19 квітня, розповідає 24 Канал посилаючись на дані Генштабу та аналітиків DeepState.

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Просування росіян

Збройні сили Росії просунулися в Новокалиновому Донецької області. Тоді як на околицях Очеретиного тривали бої за електричну підстанцію, повідомили аналітики DeepState вночі 19 квітня.

"Ворог просунувся в Новокалиновому. Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному", — йдеться у повідомленні.

У DeepState зауважили, що раніше повідомляли про те, що окупантів було відкинуто з електричної підстанції, проте пізніше стало відомо, що ті знову почали наступати та намагалися утриматися на позиціях "під шквалом артилерії" ЗСУ.

Новокалинове на карті:

Ситуація на усіх напрямках фронту

У ранковому зведенні 19 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники не припиняють атакувати українські позиції в районі Часового Яру. Загалом за добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали 24 населених пункти. Під артилерійським вогнем противника були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Удари ЗСУ по позиціях ворога

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. На Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку загарбники чотири рази атакували позиції українських захисників в районах Торського та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де загарбники 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.

Аавіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, двох артилерійських засобах, станції РЕБ, району зосередження особового складу та по складу боєприпасів противника.