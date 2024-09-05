Росіяни просунулись на Донеччині, ЗСУ відбили позиції біля Курахового: карта фронту 5 вересня

Ситуація на фронті залишається складною. Крім Покровського напрямку, росіяни активно атакують на Харківщині. Натомість ЗСУ продовжують операцію на Курщині, а також відбили деякі позиції поблизу Курахового.

Як змінилась ситуація на фронті станом на 5 вересня, пише 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу, Інституту вивчення війни (ISW) та дані онлайн-ресурсу DeepStateMAP.

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Росіяни просуваються біля Покровська

За даними ISW, російські війська продовжують просуватися в напрямку Покровська та Вугледара, тоді як українські військові відновили деякі позиції поблизу міста Курахове.

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Новогродівки та незначною мірою просунулися на захід від Миколаївки. Обидва населених пункти розташовані на південний схід від Покровська.

Курахове на карті:

ЗСУ відновили деякі позиції поблизу Курахового

Курахівський напрямок: ЗСУ нещодавно відновили деякі втрачені позиції на цій ділянці, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Зазначають, що геолоковані кадри за 4 вересня свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили позиції у східній частині села Максимільянівка Донецької області (розташоване на схід від міста Курахове).

Максимільянівка на карті:

Тим часом російські війська просунулися на південний захід від Донецька на Вугледарському напрямку. Зокрема, геолокаційні дані свідчать, що окупанти мають певні успіхи на півночі від Парасковіївки унаслідок масштабного механізованого штурму.

Парасковіївка на карті:

Ситуація на усіх напрямках фронту

Як повідомили у Генштабі, за добу на всіх ділянках фронту зафіксували 138 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку росіяни вели наступальні та штурмові дії. Відбулося два бойові зіткнення в районі Вовчанська. Окупанти активно застосовували для ударів БпЛА.



На Куп'янському напрямку зафіксовано 17 атак ворога. Сили оборони відбили всі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.



На Лиманському напрямку наші війська відбили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.



На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 4 штурмові дії. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 6 спроб росіян прорвати оборону. Основних зусиль окупанти, за підтримки авіації, докладали в районі Часового Яру та Калинівки.



На Торецькому напрямку ворог продовжує активно діяти: 15 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку – воїни відбили 52 штурми й атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.



На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили атаки росіян поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки. Тут ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог провів 4 штурми наших позицій біля Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку – 2 бойові зіткнення в районах Роботиного і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони із займаних рубежів. Зафіксовано 5 атак ворога, вони без успіху.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка, як уточнили у Генштабі, без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території Росії, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.