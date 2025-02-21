Ворог просунувся біля Андріївки та Улаклів, – DeepState
- Росіяни просунулися біля Андріївки та Улаклів на Донеччині, підтверджує DeepState.
- Також з'явилися кадри з російським прапором у селі Новоочеретувате, що свідчить про ворожу присутність.
Росіяни продовжують наступати на українські землі. Зокрема, 21 лютого окупантам вдалося просунутися поблизу деяких населених пунктів на Донеччині.
Наразі ворог просунувся біля Андріївки та Улаклів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Яка ситуація на Донеччині
21 лютого у мережі також з'явилися кадри, на яких росіяни несуть свій прапор у селі Новоочеретувате у Донецькій області. Це підтверджує ворожу присутність в населеному пункті, ситуація навколо якого постійно погіршується.
Аналітики також повідомляють, що останнім часом окупанти посилили активність на Новопавлівському напрямку. Зокрема, з села Новий Комар штурмові дії росіян направлені в бік Новоочеретуватого та Дніпроенергії.
Окрім цього, 19 лютого у DeepState повідомили, що військові російської армії окупували Дачне та Зеленівку. А також просунулися біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки та Баранівки.
Однак, Сили оборони продовжують давати мужню відсіч ворогу. Зокрема, тоді їм вдалося відкинути окупантів поблизу Малинівки.