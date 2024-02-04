Росіяни просунулися біля Авдіївки: аналіз фронту від Світана

По всій лінії фронту зараз надзвичайно гаряче. Росіяни кидають величезну кількість сил та засобів на Авдіївський напрям.

Їхню тактику та можливості ЗСУ на цьому напрямку в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор.

Детальніше Росія активно намагається оточити Авдіївку: карта бойових дій за 3 лютого

Вибухи у Волгограді

Масштабні атаки на паливні об'єкти Росії продовжуються. На цей раз палав найбільший нафтопереробний завод Росії "Лукойл" у Волгограді.

Це найдієвіші санкції на російський експорт вуглеводнів і виробництво. Нам важливо довести санкції до 100%, тобто спробувати зруйнувати всю галузь вуглеводнів Росії. Це можливо,

– зауважив полковник запасу.

Нагадаємо, що загоряння цього разу відбулося на 300 квадратних метрах, отже відновити виробництво росіянам швидко не вдасться, якщо це і буде можливо.

Зараз українські спецслужби пропрацьовують радіус найближчих областей до кордону – Бєлгородської, Курської, Воронезької, Волгоградської та Ростовської.

"Є позитивна інформація, що безпілотники пролітають і на кілька тисяч кілометрів від кордону, отже уральські заводи тепер теж в небезпеці", – додав аналітик.

Курська область збентежена

Особливо тривожно було в Курській області. Там вперше за довгий час пролунала хімічна тривога.

А поруч у Брянській області ЗСУ ліквідували групу співробітників ФСБ, які готувалися до участі в бойових діях на території України. Зокрема 18 співробітників знищено, двоє поранених.

Світан припустив, що саме цих осіб готували до заходу через український кордон як диверсійно розвідувальну групу, що мала пройти в Сумську область.

Імовірно, зараз було ухвалено рішення знищувати їх ще на російській території, накриваючи артилерією. Певно, заборона атакувати Росію уже не діє,

– додав Світан.

Бої біля Авдіївки

Карта Deep State опублікувала, що на Авдіївському напрямку у ворога зафіксовані просування з півночі в бік піщаного кар'єру. Раніше на півдні росіяни просунулися біля Авдіївського коксохіму.

Ворог намагається взяти ЗСУ в напівоточення, видавити наші війська з цього відтинку фронту. На півночі подекуди перетнули залізничну дорогу. Раніше українська армія стримувала їх з допомогою щільного артилерійського вогню, зараз кількість боєприпасів значно зменшилася.

Як тільки з'явиться більш серйозна партія боєприпасів, ці позиції одразу повернуться, бо вони перебувають в низинах, а українські батареї на висоті,

– зауважив військовий аналітик.