Наступ окупантів на Сході України триває. Ворог продовжує просуватися вперед, зокрема, на Краматорському та Времівському напрямках.

За даними DeepState, за останню добу противник мав успіх біля Часового Яру та Вугледара.

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Російський наступ триває

Після захоплення Вугледара на початку жовтня штурмові дії окупантів на цьому напрямку не вщухли.

Росіяни продовжили атаки у районі Вугледару: дивіться на карті

Крім того, відомо, що загарбники просуваються біля Золотої Ниви, яка теж входить до Времівського напрямку, та розташована за 22 кілометри від Вугледара.

Ворог суне у районі Золотої Ниви: дивіться на карті

Також агресор не відмовився від свого наміру захопити Часів Яр із подальшим просуванням на Донеччині.

Окупанти наступають на Часів Яр: дивіться на відео

Відомо, що просування мають окупанти й біля населеного пункту Калинівка, яка розташована трохи більше ніж за 5 кілометрів від Часового Яру.

Ворог просунувся біля Калинівки: дивіться на карті

Нагадаємо, що раніше в Інституті вивчення війни зазначили, що захоплення Вугледара Росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до 1 жовтня.

Натомість Часів Яр є важливим стратегічним містом, взяття якого дозволить ворогу розвивати наступ на усій території Донеччини. Часів Яр – це оборонний вузол і форпост, який стримує ворожі штурмові дії з цього напрямку на південному фланзі.