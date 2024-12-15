Росіяни просунулись на Донеччині, нова заява про Taurus: хронологія 1026 дня війни
В Україні розпочалась 1026 доба повномасштабного вторгнення. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику. Водночас російські війська мають просування на Донеччині.
Детальніше про ситуацію на фронті, втрати противника, та головні події дня станом на 15 грудня, розповідає 24 Канал.
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У Миколаївській ОВА повідомили, що ворог атакував місто БпЛА типу "Шахед"-131/136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників. У Миколаєві 15 грудня зранку пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога. Вибухи підтвердив і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ообіцявши деталі згодом. За його словами, на місце виїхали служби. Аналітики Інституту вивчення війни опублікували актуальниий звіт щодо ситуації на фронті. За їх даними, російські війська просунулися в Курській області, Торецьку, Покровську, Кураховому та Роботиному. Натомість ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Вовчанська протягом останніх кількох тижнів. На інших напрямках російські війська продовжують наступальні дії, але з обмеженими результатами. Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре відмовився постачати далекобійні ракети типу Taurus для України. На його думку, це "було б помилкою". Шольц також наголосив, що важливо за "будь-яку ціну уникнути конфлікту між НАТО і Росією". Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Це робилося, ймовірно, для того, щоб згодом підписати її з Дональдом Трампом. Новообраному президенту США хотіли дозволити представити цей документ як свою заслугу перед американцями, повідомляє The New York Times.
У Миколаєві влучання у критичний об'єкт
Вибух у Миколаєві
Огляд бойових дій та карти ISW
Шольц знову відмовив Україні у постачанні Taurus
ЗМІ: Україна двічі відкладала угоду з США про корисні копалини
У Миколаївській ОВА повідомили, що ворог атакував місто БпЛА типу "Шахед"-131/136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників.
У Миколаєві 15 грудня зранку пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога. Вибухи підтвердив і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ообіцявши деталі згодом. За його словами, на місце виїхали служби.
Аналітики Інституту вивчення війни опублікували актуальниий звіт щодо ситуації на фронті. За їх даними, російські війська просунулися в Курській області, Торецьку, Покровську, Кураховому та Роботиному.
Натомість ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Вовчанська протягом останніх кількох тижнів.
На інших напрямках російські війська продовжують наступальні дії, але з обмеженими результатами.
Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре відмовився постачати далекобійні ракети типу Taurus для України. На його думку, це "було б помилкою".
Шольц також наголосив, що важливо за "будь-яку ціну уникнути конфлікту між НАТО і Росією".
Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Це робилося, ймовірно, для того, щоб згодом підписати її з Дональдом Трампом.
Новообраному президенту США хотіли дозволити представити цей документ як свою заслугу перед американцями, повідомляє The New York Times.