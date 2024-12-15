Росіяни просунулись на Донеччині, нова заява про Taurus: хронологія 1026 дня війни

06:39, 15 грудня

Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре відмовився постачати далекобійні ракети типу Taurus для України. На його думку, це "було б помилкою".

Шольц також наголосив, що важливо за "будь-яку ціну уникнути конфлікту між НАТО і Росією".