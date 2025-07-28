Наступ на Запоріжжя: росіяни можуть отримати можливість бити по місту з артилерії, – ISW

Російська окупаційна армія нещодавно просунулася на заході Запорізької області. Подальше просування ворога дозволить йому обстрілювати Запоріжжя зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка зараз ситуація на Запоріжжі?

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, свідчать, що російські війська просунулися на південь від Степногірська (захід від Оріхова).

Зараз вони перебувають приблизно за 7 кілометрів від Приморського (північний захід від Степногірська) і за 11 кілометрів від Беселянки (північ від Степногірська).

Подальше просування приблизно на 5 кілометрів у бік будь-якого з цих населених пунктів дозволить російським військам бити ствольною артилерією по Запоріжжю,

– пояснили аналітики.

В ISW зазначили, що російські так звані "воєнкори" також заявили про нібито захоплення села Плавні Запорізької області.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксували 158 боєзіткнень, бої тривають майже на всіх напрямках. Найбільше боєзіткнень сталося на Покровському та Лиманському напрямках – 57 і 18 відповідно.