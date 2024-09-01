Росіяни прискорили просування до Покровська: розвідка Британії сказала, як близько ворог

Російські окупаційні війська прискорили просування у напрямку міста Покровськ Донецької області.

Відповідний звіт озвучила розвідка Великої Британії 1 вересня. Водночас уже невдовзі, імовріно, відбудеться сповільнення ворога. Втім, лише тому, що ворог зайде у житлову зону.

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Як близько підійшли росіяни до Покровська

Як зазначили у відомстві, за останні 7 днів російські сухопутні війська прискорили своє просування до Покровська. Імовірно, окупаційна армія перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.

Швидкість просування, можливо, сповільниться в міру того, як російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська,

– йдеться в огляді.

Наслідки втрати контролю над містом

Розвідка зауважила, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом у Донецькій області. У випадку захоплення міста росіянами, це, імовірно, змінить наявні українські лінії постачання.

Захоплення Покровська ускладнить для можливість швидкого поповнення запасів ЗСУ, маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часів Яром і Вугледаром,

– попередили британці.

У звіті також проаналізувати ситуацію на інших лініях фронту. Зазначають, що на сході та півдні України оперативний темп бойових дій залишається низьким, без суттєвих змін у територіальному контролі.

Актуально про ситуацію біля Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 1 вересня, прозвітував, що на напрямку головного удару російської армії очевидно, на Донеччині, – ситуація складна.

А ось аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що операція ЗСУ у Курській області таки спричинила тиск на оперативні рішення російського військового керівництва. Імовірно, ворогу таки довелось передислокувати резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину.