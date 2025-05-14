Росіяни просуваються на Донеччині, поляки більше не блокують кордон: хронологія 1176 дня війни
На Донеччині російські війська активізували штурмові дії. Попри шалений тиск з боку ворога, українські воїни героїчно тримають оборону та не дають агресору просунутися вглиб країни.
Про головні події 14 травня – ситуація на фронті, в тилу та обстановка на міжнародній арені. Чергові атаки росіян та їх наслідки – повідомляє 24 Канал.
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Головні події дня
Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян у напрямку Малинівки, Багатиря та біля Новосілки на Донеччині. Крім того, нещодавно росіяни просунулися до адмінмежі з Донеччиною, зокрема мали успіхи в районі Водяного Другого та біля Срібного.
Росіяни підійшли впритул до Новосілки та просунулися в Багатирю, – DeepState
Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян у напрямку Малинівки, Багатиря та біля Новосілки на Донеччині.
Крім того, нещодавно росіяни просунулися до адмінмежі з Донеччиною, зокрема мали успіхи в районі Водяного Другого та біля Срібного.