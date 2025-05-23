"Темп повільний, але просуваються": генерал-лейтенант назвав пріоритетні напрямки для росіян
- Російські війська активізувалися на кількох напрямках, включаючи Новопавлівський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися на українські території.
- Інтенсивні бої тривають на Сумщині, Харківщині та в районі Запоріжжя, де росіяни намагаються створити "буферні зони" та закріпитися на нових позиціях.
- На півдні, особливо навколо Костянтинівки, ситуація напружена, ворог намагається перерізати логістику та просунутись ближче до Дніпропетровської області.
Темпи просування російських військ порівняно із 2024 роком не такі високі, проте тактичні успіхи все одно спостерігаються на нашій території. Це безумовно небезпечно, і такі дії фіксуються на кількох напрямках.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу проаналізував бої на фронті. До слова, загальні втрати Росії уже перевищили 978 тисяч бійців.
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"Темп повільний, але росіяни просуваються. Це відбувається на кількох напрямках", – сказав він.
Яка ситуація на фронті
Генерал-лейтенант зазначив, що росіяни активізувалися та Новопавлівському напрямку. Тут простежується не лише воєнна, а й політична складова: Владімір Путін заявив про намір захопити території 4 українських областей (Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської), які Росія незаконно включила до своєї конституції. Хоча роками вони намагаються це зробити – безрезультатно.
Інтенсивні бої тривають на Сумщині. З кордону ворог зайняв чотири наші населені пункти й намагається просунутись ще до трьох, з метою створення "буферної зони", а можливо – і на подальший наступ у бік Сум. Це дуже серйозна загроза, яку усвідомлює українське командування. Ведуться запеклі бої на тактичному рівні.
Активізувались бойові дії й на Харківщині, зокрема у районі Вовчанська. У 2024 році бойові дії вже розпочинались там. Наступ на Вовчанськ і Липці – це напрям на Харків. Наші сили довго стримували ворога. Росіяни мали намір рухатися з Вовчанська в бік Куп'янська, бо це важливий логістичний вузол. Однак значних результатів їм це не дало.
Хоча вони й формують плацдарми на правому березі річки (Оскіл – 24 Канал) для просування з півночі на Куп'янськ. Їхній план щодо наступу з Вовчанська на Куп'янськ не реалізується вже рік,
– наголосив Ігор Романенко.
Найбільшу увагу вони наразі зосередили на Лиманському напрямку. Частину сил з Куп'янського району вже перекинули туди, прагнучи досягти успіху на цьому відтинку фронту.
На півдні також ситуація напружена. Особливо навколо Костянтинівки – це важливий оборонний хаб. Противник намагається просуватись у бік міста з Часового Яру, Торецька і Покровська. Найінтенсивніші бої – навколо Покровська, особливо на північно-східному напрямку (Покровськ – Мирноград). Ворог вийшов на дорогу, яка з'єднує ці міста з Костянтинівкою, і, на жаль, перерізав логістику.
З одного боку, противник просувається до Костянтинівки, з іншого – створює загрозу для Мирнограда і Покровська. Також генерал-лейтенант відзначив загострення на південно-західному напрямку – це Новопавлівський напрямок від Курахового до села Костянтинопіль. Там ворог створює "кліщата" в районі Багатиря та Андріївки.
Андріївку вже захопили, бої тривають у Багатирі. Їх мета – захопити Костянтинопіль і просунутись ближче до Дніпропетровської області,
– додав він.
У районі Запоріжжя спостерігається тактичне просування противника на суходолі. Також тривають спроби захоплення плацдармів на правому березі Дніпра в Херсонській області. Наші сили збивали їх підрозділи в річку, тому тепер ворог намагається закріпитися на островах у дельті Дніпра. Наші військові ведуть бої, вибиваючи їх звідти.
Де просунулися росіяни: дивіться на карті