"Темп повільний, але просуваються": генерал-лейтенант назвав пріоритетні напрямки для росіян

Темпи просування російських військ порівняно із 2024 роком не такі високі, проте тактичні успіхи все одно спостерігаються на нашій території. Це безумовно небезпечно, і такі дії фіксуються на кількох напрямках.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу проаналізував бої на фронті. До слова, загальні втрати Росії уже перевищили 978 тисяч бійців.

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"Темп повільний, але росіяни просуваються. Це відбувається на кількох напрямках", – сказав він.

Яка ситуація на фронті

Генерал-лейтенант зазначив, що росіяни активізувалися та Новопавлівському напрямку. Тут простежується не лише воєнна, а й політична складова: Владімір Путін заявив про намір захопити території 4 українських областей (Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської), які Росія незаконно включила до своєї конституції. Хоча роками вони намагаються це зробити – безрезультатно.

Інтенсивні бої тривають на Сумщині. З кордону ворог зайняв чотири наші населені пункти й намагається просунутись ще до трьох, з метою створення "буферної зони", а можливо – і на подальший наступ у бік Сум. Це дуже серйозна загроза, яку усвідомлює українське командування. Ведуться запеклі бої на тактичному рівні.

Активізувались бойові дії й на Харківщині, зокрема у районі Вовчанська. У 2024 році бойові дії вже розпочинались там. Наступ на Вовчанськ і Липці – це напрям на Харків. Наші сили довго стримували ворога. Росіяни мали намір рухатися з Вовчанська в бік Куп'янська, бо це важливий логістичний вузол. Однак значних результатів їм це не дало.

Хоча вони й формують плацдарми на правому березі річки (Оскіл – 24 Канал) для просування з півночі на Куп'янськ. Їхній план щодо наступу з Вовчанська на Куп'янськ не реалізується вже рік,

– наголосив Ігор Романенко.

Найбільшу увагу вони наразі зосередили на Лиманському напрямку. Частину сил з Куп'янського району вже перекинули туди, прагнучи досягти успіху на цьому відтинку фронту.

На півдні також ситуація напружена. Особливо навколо Костянтинівки – це важливий оборонний хаб. Противник намагається просуватись у бік міста з Часового Яру, Торецька і Покровська. Найінтенсивніші бої – навколо Покровська, особливо на північно-східному напрямку (Покровськ – Мирноград). Ворог вийшов на дорогу, яка з'єднує ці міста з Костянтинівкою, і, на жаль, перерізав логістику.

З одного боку, противник просувається до Костянтинівки, з іншого – створює загрозу для Мирнограда і Покровська. Також генерал-лейтенант відзначив загострення на південно-західному напрямку – це Новопавлівський напрямок від Курахового до села Костянтинопіль. Там ворог створює "кліщата" в районі Багатиря та Андріївки.

Андріївку вже захопили, бої тривають у Багатирі. Їх мета – захопити Костянтинопіль і просунутись ближче до Дніпропетровської області,

– додав він.

У районі Запоріжжя спостерігається тактичне просування противника на суходолі. Також тривають спроби захоплення плацдармів на правому березі Дніпра в Херсонській області. Наші сили збивали їх підрозділи в річку, тому тепер ворог намагається закріпитися на островах у дельті Дніпра. Наші військові ведуть бої, вибиваючи їх звідти.

Де просунулися росіяни: дивіться на карті