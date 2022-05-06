Росіяни провалилися при атаці Нової Дмитрівки на Харківщині, Рубіжного і Воєвідки на Луганщині

Противник блокує окремі віддалені населені пункти на Харківщині та Луганщині. Окрім цього, здійснює систематичні обстріли та намагається провести штурмові дії. Утім, за попередню добу, 5 травня, успіхів росіян не зафіксовано.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 6 травня. Зібрали актуальні дані щодо Харківщини, а також Лиманського та Південнобузького напрямків, де окупанти посилили інтенсивність атак.

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Харківський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ, на території Харківської області ворог здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності. Відомо, що росіяни застосовують реактивні системи залпового вогню по районах зосередження наших військ.

Також ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав,

– повідомляють у відомстві.

Ситуація на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у сторону населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому – окупанти вкотре намагалися встановити контроль над Рубіжним та Воєводівкою. Проте чергова атака зазнала поразки.

На Попаснянському напрямку російські війська спробували взяти штурмом населений пункт Нижнє. Зрозумівши, що ця тактика не спрацює, ворог перейшов до обстрілів. Так, на Авдієвському та Курахівському напрямках загарбники вирішили відкрити вогонь по позиціях підрозділів Сил оборони України.

Генштаб зазначив, що окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка.

Успіху не мали, відступили,

– підсумували у зведенні.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку росіяни утрималися від активних наступальних дій. Однак окремі райони все ж постраждали. Зокрема, за інформацією Генштабу, окупанти били по позиціях наших військ. Йдеться і про зосередження зусиль на:

утриманні зайнятих рубежів,

поповненні боєприпасів,

інженерному обладнанні позицій.

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ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами на Харківщині

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 6 травня російські загарбники продовжують нарощування угруповання військ. Утім, за результатами наступу, підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами. Мовиться про Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу та частину села Черкаські Тишки.

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