В ОК "Південь" оцінили, чи створять оборонні споруди росіян проблеми для контрнаступу ЗСУ

На тимчасово окупованих українських територіях росіяни уже кілька місяців зводять фортифікаційні споруди. Ворог риє окопи та встановлює так звані "зуби дракона" в надії, що це допоможе їм під час контрнаступу ЗСУ.

Проте, як показала війна, оборонні споруди не допомогли росіянам втриматися на територіях, які уже звільнили українські бійці, так буде і надалі. Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За словами Гуменюк, воєнна тактика зведення оборонних споруд на окупованих територіях досить класична.

Росіяни готуються до оборони

Подібна послідовність дій окупантів була притаманна і під час підготовки на правому березі Херсонщини до "жесту доброї волі".

Якщо зараз вони вже для себе облаштовують другий–третій рубіж оборони, це говорить про те, що їхнє командування усвідомлює, що ці рубежі стануть їм у пригоді,

– наголосила спікерка.

Вона підкреслила, що українські сили оборони мають чіткий план рухатися вперед і вийти на адміністративні кордони 1991 року, і росіяни це розуміють.

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Де та як росіяни окопуються