Дурість несусвітня, Крим звільнятимуть не так, – Жданов про окопи росіян на півострові
В одному з інтерв'ю голова української розвідки Кирило Буданов натякнув, що в 2023 році Україні варто чекати гарних новин з Криму. Цікаво, що рік тому росіяни волали, що Криму нічого не загрожує, а тепер будують оборонні споруди.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він назвав подібні фортифікаційні споруди безглуздям, на яке росіяни беззмістовно витрачають купу грошей.
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Депутат тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов рік тому зробив гучну заяву в місцевій пресі, що Криму нічого не загрожує, на нього чекає туристичний сезон. А днями вийшла його стаття, в якій мовиться про те, що зведення оборонних споруд в Криму іде згідно з планом.
Витрачають гроші даром
Росіяни очевидно готуються до оборони і вирішили рити окопи вздовж морського узбережжя.
Дурість несусвітня, тому що окопи насипні, а там піщаний ґрунт. Дощі та шторм це все розмиють,
– зауважив Жданов.
Всередині росіяни намагаються обшити окопи дерев'яними щитами, аби ті хоч якось тримались.
Жданов назвав ці так звані оборонні дії потопленням грошей в морі. За його словами, це дуже добре, якщо в росіян багато грошей, нехай вони витрачають їх на що завгодно, якби лише не на боєприпаси і не на утримання російського війська.
Жданов про оборонні споруди в Кримі: дивитись відео
Крим звільнятимуть іншим шляхом
Цікаво, що Аксьонов заявив, якщо ці оборонні споруди не знадобляться, то їх використовуватимуть в туристичних цілях. Жданов підтвердив, що справді українці будуть возити туди туристів, аби показати їм як російський окупант намагався утримати Кримський півострів.
Експерт повідомив, що росіяни зараз почали будувати оборонний рубіж в найвужчому місці Керченського півострова. Так вони, певно, намагаються закрити і захистити Кримський міст.
Нехай будують, певно, їм немає чим зайнятись. Все одно Крим буде звільнятися зовсім іншим шляхом. Не будемо це розповідати заздалегідь, буде сюрприз,
– додав військовий експерт.
Росіяни в Криму сполохані і готуються до оборони
- Війна проти України пішла зовсім не за планом Росії. Тому Кремль зараз навіть проробляє варіант відходу з окупованих територій.
- Окупанти вже змушені будувати лінії оборони в окупованому Криму. Про це розповів колаборант та ватажок окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов в розмові з російськими пропагандистами.
- Схожі споруди зводять не лише в Криму, але й в прикордонних з Україною областях.
- Зараз в Росії поступово перевіряють, як населення може відреагувати на ймовірний відхід з України. Залучають різні способи – навіть так звані документальні фільми, опубліковані на ютубі.