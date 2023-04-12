З'явилися нові супутникові знімки російських окопів у Криму: масштаби вражають
Російські загарбники дуже бояться контрнаступу Збройних Сил України і тому активно риють "ями". Так, у мережі оприлюднили нові супутникові знімки, як збільшилися масштаби окопів в окупованому Криму.
Відповідні супутникові знімки показала американська компанія Maxar Technologies, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що у Зеленського також підтвердили, що росіяни посилено готуються до оборони Криму.
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Вражаючі окопи росіян у Криму
На оприлюднених кадрах можна побачити, що у серпні 2022 року ще не було окопів у селі Маслово, що розташоване на півночі Криму. Захисні споруди почали будувати з 3 січня цього року.
У серпні 2022 року ще не було окопів у селі Маслово / фото Maxar
Також на одному зі знімків видно окопи загарбників у селі Медведівка на півночі Криму від 3 січня 2023 року.
Окопи загарбників у селі Медведівка / фото Maxar
Вже 11 лютого цього року окопів побільшало, оскільки російські терористи дуже бояться майбутнього контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму.
Росіяни нарили багато окопів у Криму / фото Maxar
Окупанти бояться та готують оборонні споруди
- Російські окопи вже видно за Чонгаром, біля російського пункту пропуску "Армянськ", в районі Перекопського валу.
- Також загарбники розставляють свою артилерію вздовж Чорного моря у тимчасово окупованому Криму.
- Навколо Медведівки, що на півночі Криму, загарбники підготували складну систему траншей протяжністю кілька кілометрів. Проходи вирізали в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню.
- Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, додаючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.