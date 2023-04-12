З'явилися нові супутникові знімки російських окопів у Криму: масштаби вражають

Російські загарбники дуже бояться контрнаступу Збройних Сил України і тому активно риють "ями". Так, у мережі оприлюднили нові супутникові знімки, як збільшилися масштаби окопів в окупованому Криму.

Відповідні супутникові знімки показала американська компанія Maxar Technologies, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що у Зеленського також підтвердили, що росіяни посилено готуються до оборони Криму.

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Вражаючі окопи росіян у Криму

На оприлюднених кадрах можна побачити, що у серпні 2022 року ще не було окопів у селі Маслово, що розташоване на півночі Криму. Захисні споруди почали будувати з 3 січня цього року.



У серпні 2022 року ще не було окопів у селі Маслово / фото Maxar

Також на одному зі знімків видно окопи загарбників у селі Медведівка на півночі Криму від 3 січня 2023 року.



Окопи загарбників у селі Медведівка / фото Maxar

Вже 11 лютого цього року окопів побільшало, оскільки російські терористи дуже бояться майбутнього контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму.

Росіяни нарили багато окопів у Криму / фото Maxar

Окупанти бояться та готують оборонні споруди