У Криму з'явилися нові окопи: окупанти готуються зустрічати ЗСУ з Чорного моря
18 грудня 2022, 13:28Читать новость на русском
В окупованому Криму продовжують з'являтися нові траншеї. Це може свідчити, що росіяни готують окопи, щоб зустрічати ЗСУ.
У мережі опублікували нові світлини, на яких видно окопи на пляжах окупованого півострова, пише 24 канал. Точне місце, де були зроблені світлини, не вказано.
До речі Якщо треба буде – воюватимемо за Крим, і ні в кого не спитаємо, – Данілов
Окопи з'явилися вздовж берегової лінії
Окупанти риють траншеї на узбережжі Чорного моря. Цілком очевидно, що росіяни готуються не відпочивати в Криму, хоча наші воїни можуть влаштувати спеку окупантам навіть взимку.
Окопи на узбережжі Чорного моря / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"
У Криму з'явилися окопи: що відомо
- У публічному просторі все частіше з'являються повідомлення, що Україна сама вирішуватиме, як повертати Крим. Зокрема, у США заявили, що українські сили вирішують, як проводити операції всередині своєї країни.
- Крім того, у США розуміють, що військовий наступ України на Крим неминучий, хоча й побоюються, що Росія може у відповідь застосувати ядерну зброю.
- Після чергової "бавовни" в Криму окупанти почали рити окопи на узбережжі півострова. Траншеї вже викопали на пляжах у селищі Чорноморське. Вздовж окопів чергує місцева поліція.
- Українська розвідка повідомила про те, що окупанти намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.
- Як повідомило Міноборони, місцеві мешканці заявляють, що траншеї з'являються на східному узбережжі півострова. Там росіяни навіть будують бетонні укріплення.