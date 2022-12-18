У Криму з'явилися нові окопи: окупанти готуються зустрічати ЗСУ з Чорного моря

18 грудня 2022, 13:28
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В окупованому Криму продовжують з'являтися нові траншеї. Це може свідчити, що росіяни готують окопи, щоб зустрічати ЗСУ.

У мережі опублікували нові світлини, на яких видно окопи на пляжах окупованого півострова, пише 24 канал. Точне місце, де були зроблені світлини, не вказано.

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Окопи з'явилися вздовж берегової лінії

Окупанти риють траншеї на узбережжі Чорного моря. Цілком очевидно, що росіяни готуються не відпочивати в Криму, хоча наші воїни можуть влаштувати спеку окупантам навіть взимку.

Окопи на узбережжі Чорного моря / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"

У Криму з'явилися окопи: що відомо

  • У публічному просторі все частіше з'являються повідомлення, що Україна сама вирішуватиме, як повертати Крим. Зокрема, у США заявили, що українські сили вирішують, як проводити операції всередині своєї країни.
  • Крім того, у США розуміють, що військовий наступ України на Крим неминучий, хоча й побоюються, що Росія може у відповідь застосувати ядерну зброю.
  • Після чергової "бавовни" в Криму окупанти почали рити окопи на узбережжі півострова. Траншеї вже викопали на пляжах у селищі Чорноморське. Вздовж окопів чергує місцева поліція.
  • Українська розвідка повідомила про те, що окупанти намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.
  • Як повідомило Міноборони, місцеві мешканці заявляють, що траншеї з'являються на східному узбережжі півострова. Там росіяни навіть будують бетонні укріплення.

Автор: Михайло Гема