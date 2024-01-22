Провокують катастрофу: спротив повідомив, де окупанти почали розміщувати техніку

22 січня 2024, 18:53
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Джерело:

Спротив

Росіяни порушують усі правила та звичаї війни. Зокрема, вони почали розміщувати техніку у місцях, які не призначені для цього.

Росіяни цинічно розмішують техніку у заповідниках. Таким чином вони провокують екологічну катастрофу на окупованих територіях.

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Росія не уникне відповідальності 

Зокрема, ворог розмістив техніку в Асканії-Новій. Крім цього, ворог облаштував артилерійський полігон на території заповідника на півострові Карадай (Херсонщина), який функціонує з 2020 року.

Зауважимо, що всі екологічні збитки фіксуються й ніхто не уникне відповідальності,
– мовиться в повідомленні.

Агенти "Атеш" розвідали дані на території Феодосії

  • Агент руху опору "Атеш" проник на територію, де базується 56 десантно-штурмовий полк армії Росії. Партизани отримали важливі для ЗСУ дані та анонсували роботу з цим підрозділом.
  • "Атеш" проникли на територію 56 гвардійського десантно-штурмового полку в Феодосії. Агенти руху опору зібрали інформацію про особовий склад частини, техніки та озброєння. Варті окремої уваги гелікоптери МІ-8, які використовують для евакуації поранених.
  • Окрім цього, за джерелами партизанського руху, у важких боях полк втрачає велику кількість особового складу. Причиною цього, наприклад, є погано організовані штурми. У зв'язку з цим партизани планують співпрацю з військовими цього полку.

Автор: Вікторія Кульженко