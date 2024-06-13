У Криму окупанти розмістили нові С-500, – Буданов описав, як Росія готує оборону півострова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Так, там окупанти розмістили елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500.

Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Посилюється система російської ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися у Криму,

– розповів начальник української розвідки.

Також Буданов додав, що окупанти досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів.

"Керченський міст завжди використовувався російськими військовими й використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться, – так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі – менше, але для особового складу – це основний шлях", – зазначив розвідник.

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