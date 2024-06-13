У Криму окупанти розмістили нові С-500, – Буданов описав, як Росія готує оборону півострова
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Так, там окупанти розмістили елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500.
Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Як Росія готує оборону півострова
Посилюється система російської ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися у Криму,
– розповів начальник української розвідки.
Також Буданов додав, що окупанти досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів.
"Керченський міст завжди використовувався російськими військовими й використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться, – так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі – менше, але для особового складу – це основний шлях", – зазначив розвідник.
Що говорить Буданов про ситуацію на фронті: основне
- Очільник ГУР МО зазначив, що на фронті зараз йде важкий період. Однак за його словами, "армагеддону жодного не буде".
- Він також додав, що літній контрнаступ Росії почався в середині травня і, на жаль, триває. "Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", – зазначив розвідник.
- Додамо, що найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.