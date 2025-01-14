Можуть долетіти навіть до Одеси та Дніпра: як протидіяти модернізованим російським КАБам

Росія могла розробити нові 250-кілограмові авіабомби, які можуть летіти на відстань 120 – 150 кілометрів. Вони можуть вперше долетіти до Чернігова, Полтави, Дніпра, Одеси та їх майже нереально збити.

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БО "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що Україна впродовж майже трьох років наполягає на необхідності зупинити застосування росіянами КАБів. Проте наші західні партнери досі не дійшли згоди щодо допомоги у розв'язанні цього питання.

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Ситуація потребує кардинальних змін

Романенко вважає, що союзники України використовують алгоритм, який не дає їй реалізувати певні можливості.

У 2022 році на Херсонському напрямку росіяни мали велике угруповання – 20 тисяч та важку техніку, але їм вдалося переправити його через Дніпро.

Як зазначив у своїй книзі "Війна" американський журналіст Боб Вудворд, російські війська спокійно це зробили буцімто через втручання США. Нібито розвідка попередила Джозефа Байдена, що у разі ударів з боку ЗСУ по війську окупантів, яке відступало, Владімір Путін міг застосувати ядерну зброю. Тому Україна нібито після тиску з боку Білого дому не завдавала ударів по росіянах.

Подивимось, як буде діяти Дональд Трамп, коли перейде від проголошення гасел до справ. Але ситуація потребує кардинальних змін на фронті. Це буде можливо тільки якщо наші партнери більше будуть робити, аніж говорити,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Також це, на його думку, з одного боку – внутрішня проблема України щодо допомоги Силам оборони, а з іншого – наших союзників, з якими треба працювати.

Ми бачимо наслідки застосування КАБів, але потрібно розуміти, на що вони (західні партнери – 24 Канал) можуть піти, щоб Україна могла припинити застосування КАБів з боку росіян,

– наголосив Ігор Романенко.

Довідка. Росія розробила нові плануючі 250-кілограмові авіабомби, які можуть уперше долетіти до Полтави, Одеси, Чернігова та Дніпра. Як повідомляють українські військові експерти, ці бомби майже неможливо збити. Вони оснащені твердопаливним двигуном, і завдяки йому можуть летіти на відстань 120 – 150 кілометрів. Також на ці боєприпаси можна встановити ракетні двигуни з ФАБ, що дозволить збільшити їхню дальність ще на 85 кілометрів.

Треба зважувати, за словами засновник БО "Закриємо небо України", що глава Пентагону Ллойд Остін говорив на першому "Рамштайні" і що на 25-му, який може стати останнім і для Остіна, і для США в такому вигляді.

А потім Захід буде виправдовувати у своєму інформаційному просторі, що нібито "все йде за планом". Хотілось би знати, за чиїм "планом". Зважаючи на все це, у нас зараз непрості часи, і маємо докласти зусиль, щоб принципово змінити ситуацію,

– сказав він.

Зазначимо, що очільник Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука розповів про можливість росіян завдавати ударів КАБами по Дніпропетровщині. Оскільки, за даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 кілометрів, це, за його словами, означає, що противник може атакувати КАБами та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.

У зоні підвищеної небезпеки тепер перебувають Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська, Васильківська громади. Також небезпека поширюється на прикордоння Павлоградського району з боку Покровського напрямку.